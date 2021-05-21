М. Ахмадов: Сфера туризма имеет большое значение для экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с председателем Экспертного совета по туризму вопросы организации детского отдыха в новом туристическом сезоне.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провел рабочую встречу с председателем Экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике Александром Федулиным.

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Сенатор напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент России подчеркнул необходимость обеспечения максимальной доступности детского отдыха.

«В Комитете Совета Федерации по социальной политике неоднократно обсуждали вопрос доступности детского отдыха, а также расширения возможностей для студенческих путешествий», — сообщил Мохмад Ахмадов.

Он отметил, что в Чеченской Республике и в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа, сфера туризма имеет большое значение для экономического развития региона.

«В целях позиционирования Чеченской Республики как региона комфортного для детского и молодежного туризма и отдыха, а также для выстраивания технологических и кооперационных связей при проектировании туристских продуктов этнического, экологического, культурно-познавательного туризма Чеченской Республики, регионов СКФО и иных субъектов Российских Федерации, мы планируем организацию Межрегионального форума «Детский туризм – основа внутреннего туризма России». Форум должен стать площадкой по разработке и обсуждению законодательных инициатив, которые позволят повысить доступность услуг детского и молодежного туризма для населения вне зависимости от территории проживания», — сообщил сенатор.

Помимо этого в ходе встречи обсужден процесс реализации поручения по продлению контрольных сроков тестовых платежей в случае приобретения путевки при поездке детей в летний лагерь по программе кешбека до 31 мая 2021 года.

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