Началось строительство Комплекса по переработке этансодержащего газа в районе Усть-Луги

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 мая 2021, 14:40

Сегодня в районе п. Усть-Луга Ленинградской области началось строительство Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) — уникального в мире кластера, объединяющего и газопереработку, и газохимию, и сжижение природного газа.

В торжественном мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов. Почетными гостями церемонии стали Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В состав КПЭГ войдут два мощных предприятия. Первое — интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (Газоперерабатывающий комплекс или ГПК КПЭГ; оператор — ООО «РусХимАльянс», совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи»). Второе — технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК КПЭГ; оператор — ООО «Балтийский Химический Комплекс», дочерняя компания «РусГазДобычи»).

ГПК КПЭГ станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире по объему переработки (45 млрд куб. м газа в год), а также лидером по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн СПГ в год). Около 18 млрд куб. м газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».

Важной товарной продукцией ГПК КПЭГ будет этан — ценное сырье для газохимической промышленности. Этановая фракция будет поставляться на ГХК КПЭГ. Производительность ГХК составит более 3 млн тонн полимеров в год — самая крупная в мире единичная мощность.

Сырьевой базой для газоперерабатывающего комплекса будет природный газ с высоким содержанием этана. Сначала такой газ будет поступать на предприятие из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, в дальнейшем будет задействовано Тамбейское месторождение — крупнейшее по запасам на полуострове Ямал. Транспортировка газа будет осуществляться по специально выделенным для этансодержащего газа магистральным газопроводам.

«Здесь, на Северо-Западе страны, в Ленинградской области, мы приступили к строительству принципиально нового высокотехнологичного промышленного кластера. Крайне важного для региона и всей страны. Глубокая переработка — это максимально эффективный путь использования потенциала огромных запасов этансодержащего газа в России», — сказал Алексей Миллер.

«Создание газохимического комплекса в рамках КПЭГ — уникальный проект для России, обеспечивающий производство высокомаржинальной продукции и двукратный рост экспорта отечественных полимеров. Проект соберет большую команду со всей России — мы пригласим лучшие мозги и руки, и привлечем лучших иностранных специалистов», — сказал Константин Махов.

«ВЭБ.РФ в партнерстве с „Газпромом“ и „РусГазДобычей“ участвует в подготовке и старте реализации проекта в Усть-Луге — одного из крупнейших в мире. Финансирование ВЭБ.РФ позволило своевременно начать работы на площадке. Важно, что проект реализуется на принципах ответственного инвестирования и ESG-повестки. Комплексный эффект от его реализации положительно отразится на качестве жизни людей в Ленинградской области и развитии современной городской среды в Кингисеппе», — сказал Игорь Шувалов.

«Газпромом» и «РусГазДобычей» подписано Основное соглашение об условиях реализации совместного проекта по разработке Тамбейского месторождения.

Согласно документу, компаниями «Газпром недра» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром») и «РусГазДобыча» создается на паритетной основе совместное предприятие — ООО «Тамбей газдобыча», с лицензиями на пользование участками недр, на которых расположено Тамбейское месторождение.

Совместное предприятие будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа с 2026 года.

Кроме того, «РусХимАльянс» (оператор ГПК КПЭГ) и Linde GmbH заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сферах глубокой переработки и сжижения природного газа, газохимии, создания и развития перспективных технологий.

Соглашение предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание и внедрение совместных технологий, а также локализацию производства оборудования и материалов для строительства предприятий по сжижению и переработке природного газа. Еще одно направление взаимодействия — разработка инновационных технологий глубокой переработки газа, в том числе с получением синтетических углеводородов.

ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «РГД переработка Салават» (дочерняя компания «РусГазДобычи») также подписали договор об оказании услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа ООО «Газпром нефтехим Салават» управляющей организацией ООО «РГД переработка Салават».

Справка

Тамбейское месторождение расположено на полуострове Ямал в границах трех лицензионных участков, принадлежащих ПАО «Газпром», — Западно-Тамбейского, Северо-Тамбейского и Тасийского.

Запасы месторождения составляют более 5,2 трлн куб. м газа и 380 млн тонн нефти и газового конденсата.

Последние новости по теме

MIL OSI