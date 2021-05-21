Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в Костроме прием граждан, встретился с губернатором, осмотрел окружную больницу.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области совершил рабочую поездку в Кострому.

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На совещании с главой региона Сергеем Ситниковым СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области вице-спикер СФ обсудил социально-экономические вопросы и другие актуальные для области темы развития.

Также Николай Журавлев осмотрел окружную больницу Костромского округа №1. В одном из корпусов медучреждения запланирован масштабный ремонт — замена кровли здания, обновление пульмонологического отделения и другие работы. Перспективы реконструкции одного из старейших лечебных учреждений региона Николай Журавлев рассмотрел на совещании с заместителем губернатора Ольгой Ереминой и главным врачом больницы Владимиром Храмовым.

Сенатор провел в Костроме личный прием граждан. К нему обратились представители областного волонтёрского центра за помощью в реализации проекта по благоустройству захоронений ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Сенатор второй год подряд поддерживает эту инициативу. К 76-й годовщине Великой Победы Николай Журавлев передал волонтерскому центру необходимый инвентарь для реализации проекта.

Николай Журавлев провел в Костроме прием граждан, встретился с губернатором, осмотрел окружную больницу

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Николай Журавлев провел в Костроме прием граждан, встретился с губернатором, осмотрел окружную больницу

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Николай Журавлев провел в Костроме прием граждан, встретился с губернатором, осмотрел окружную больницу

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Николай Журавлев провел в Костроме прием граждан, встретился с губернатором, осмотрел окружную больницу

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Активисты, в свою очередь, поблагодарили вице-спикера СФ за оказанную поддержку. Они отметили, что благодаря помощи сенатора также смогут поддержать многочисленные заявки по уходу за домовладениями одиноко проживающих тружеников тыла.

С просьбой к сенатору о приобретении техники обратились многодетные семьи региона и сельские школы. По этим вопросам также были приняты положительные решения.

В ходе личного приёма Николай Журавлев обсудил актуальные вопросы работы регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Заявителей также интересовало качество предоставления жилищно- коммунальных услуг, медицинского обслуживания, обеспечение лекарственными препаратами населения старшего поколения, меры поддержки для детей, оставшихся без попечения родителей. Каждое обращение вице-спикер взял на личный контроль. Николай Журавлев подчеркнул, что прямой диалог с костромичами – это не только возможность оперативно и качественно помочь тем, кто в этом нуждается, но и важный показатель для парламентариев. «Темы, которые поднимаются в ходе личных приемов, помогают парламентариям повысить качество работы при рассмотрении новых законопроектов или актуализации уже действующих нормативных актов», — подчеркнул сенатор.

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