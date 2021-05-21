Олег Матыцин принял участие в церемонии открытия этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в торжественной церемонии открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

Этап Кубка мира и финальный международный отбор на Игры Олимпиады в Токио проходят в Барнауле с 20 по 23 мая. Алтайский край ранее никогда не проводил спортивные состязания столь высокого уровня. В рамках соревнований разыгрываются шесть последних лицензий на Игры, а также 24 комплекта наград этапа Кубка мира.

«Мы благодарны международной федерации за доверие, которое оказано России. Выражаю также благодарность участникам соревнований из 57 стран за то, что они смогли в это непростое время приехать в гостеприимную Россию. Спортивный мир демонстрирует абсолютно всем руководителям государств, что сегодня важны консолидация, единство и уважение оппонентов. Это те ценности, которые мы воспитываем в наших детях благодаря спорту», – сказал Олег Матыцин.

«Хочу выразить признательность гостеприимному Барнаулу, Алтайскому краю, волонтерам и всем жителям за высокий уровень организации соревнований, за прекрасный спортивный объект, который будет служить интересам жителей и станет очень важным рекреационным центром. Надеюсь, этот объект примет еще много не только российских, но и международных соревнований», – отметил Министр спорта.

Для проведения этапа Кубка мира в Барнауле был реконструирован гребной канал, построенный в 1984 году. На водном стадионе был прорыт обводной канал. Были укреплены и подняты берега, возведена зрительская трибуна. Освещена дорога, ведущая к гребному каналу. Планируется, что в будущем гребной канал станет основой для создания новой рекреационно-спортивной зоны для занятий физической культурой и спортом.

Министр спорта также провел встречу со спортсменами трех поколений отечественной гребли на байдарках и каноэ. В ней приняли участие олимпийские чемпионы 1976 года Александр Дегтярев и Нина Трофимова (Гопова), главный тренер сборной СССР с 1981 по 1992 годы Василий Каверин, бронзовый призер чемпионата Европы, победительница юниорских мировых и европейских первенств Ирина Андреева, а также представители сборной Алтайского края — Артем Пискун и Владлен Ушаков.

Барнаул получил право провести престижные международные соревнования, выиграв борьбу у городов пяти стран Западной Европы. В столицу Алтайского края для проведения этапа Кубка мира были привезены 300 новых лодок, закупленных на средства Фонда поддержки олимпийцев России. Предоставление лодок всем участникам было одним из условий проведения состязаний в Сибири. Предыдущий этап турнира прошел в венгерском городе Сегед 12-16 мая — за несколько дней до этапа в Барнауле. Из-за плотного графика соревнований спортсмены не успели бы привезти свои лодки в Россию.

Ожидается, что за четыре дня зрителями состязаний на барнаульском гребном канале станут больше 20 тысяч болельщиков. В зрительском секторе предусмотрены 3 тысячи сидячих и 5 тысяч стоячих мест, а также шопинг-зона и фудкорт. организована бесплатная доставка зрителей на гребной канал по предъявлению билета на этап Кубка мира.

Пресс-служба Минспорта России

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