Организаторы Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 в Казани провели форум для партнеров проекта

Source: Russia Ministry of Sport

В Москве состоялся партнёрский форум, организованный движением Специальной Олимпиады России. В форуме, проведенном в онлайн-формате, приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов, президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, посол Всемирных зимних Игр – атлетка с особенностями интеллектуального развития Татьяна Баранова, президент и управляющий директор Специальной Олимпиады в Евразии Дэвид Евангелиста, представители Coca-Cola, официального партнёра движения и будущих соревнований, ведущие российские и международные компании.

Спикеры форума рассказали потенциальным партнёрам о важности Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани в 2022 году как возможности социализации людей с особенностями интеллектуального развития, а также познакомили слушателей с маркетинговыми возможностями Игр.

В своем выступлении Ольга Слуцкер отметила: «Мир стремительно меняется, на первый план постепенно выходят эмпатия и желание повлиять на позитивные изменения в жизни общества и людей. Общественный запрос также меняется: люди хотят, чтобы государство и бизнес занимали активную социальную позицию, а их слова были подкреплены реальными действиями. Крупные компании переосмысливают свой бизнес и интегрируют принципы устойчивого развития на уровне бизнес-процессов. Поддержка движения Специальной Олимпиады и Всемирных зимних Игр в Казани со стороны партнёров поможет не только людям с особенностями интеллектуального развития адаптироваться в обществе, но и обществу принять таких людей».

Представители Coca-Cola, генерального партнёра Игр в Казани и партнёра-основателя Специальной Олимпиады, поделились кейсом многолетней поддержки движения и влияния подобных проектов на бизнес компании.

Елена Ковалева, директор по общественным связям и устойчивому развитию Coca-Cola Россия и Белоруссия сказала: «Как партнеры-основатели и спонсоры мы гордимся нашим многолетним сотрудничеством со Специальной Олимпиадой. Вот уже на протяжении 53 лет мы вместе создаем инклюзивное общество, рассказываем о людях с особенностями развития и создаем возможности для их социализации. Мы рады, что не только Coca-Cola заинтересована в поддержке данного направления и наблюдаем неподдельный интерес к Специальной Олимпиаде со стороны бизнеса, Правительства и региональных властей на всех уровнях».

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани 22-28 января 2022 года. Спортивная программа Игр включает соревнования по 7 видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В соревнованиях примут участие свыше 2000 атлетов с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеров из 101 страны.

О Специальной Олимпиаде

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, является международным движением, направленным на прекращение дискриминации людей с особенностями интеллектуального развития. Движение выступает за инклюзию всех людей при помощи развития спорта и разработки программ в области образования, здравоохранения и лидерства. Специальное Олимпийское движение ежегодно организует более 100 000 игр и соревнований в более чем 30 видах олимпийского спорта, и объединяет более 6 миллионов спортсменов и юнифайд-партнеров, а также более миллиона тренеров и волонтеров в более чем 190 странах и территориях.

Всемирные Специальные Олимпийские Игры проводятся каждые два года, поочередно в летний и зимний периоды, и транслируются по всему миру компанией ESPN, которая является официальным партнером Специального Олимпийского движения по теле- и радиовещанию. Предыдущие Всемирные зимние игры состоялись в 2017 году в Австрии.

О Специальной Олимпиаде России

Специальная Олимпиада России была основана в 1999 году и является одной из самых крупных национальных программ во всемирном движении. В России насчитывается около 130 тысяч лиц с интеллектуальными нарушениями, занимающихся физической культурой, для которых ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около 5 тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней. В настоящее время действуют региональные отделения в 62 регионах России. Российские атлеты с интеллектуальными нарушениями ежегодно принимают участие в международных турнирах по программе Специальной Олимпиады, где занимают лидирующие позиции.

Специальная Олимпиада обеспечивает круглогодичную спортивную подготовку по различным видам спорта олимпийского типа для детей и взрослых с ограниченными интеллектуальными возможностями. Уже сейчас по всей России проводятся тренировки будущих участников Специальной Олимпиады. Присоединиться к команде в своем регионе можно на сайте: https://specialolympics.ru/programs.

Пресс-служба Минспорта России

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