Павел Сорокин: Минэнерго России рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае – начале июня из-за сезонного роста спроса

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 мая. – Минэнерго ведёт ежедневный мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, как в части ценовой ситуации, так и в части достаточности поставок моторного топлива для полного удовлетворения спроса во всех регионах страны, как в оптовом, так и в розничном сегменте.

В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс.тонн/сутки, по бензину АИ-92 и около 40 тыс.тонн/сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. Вместе с тем, сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензины марки АИ-92 и, в особенности, АИ-95, спрос на который растет ежегодно. В связи с этим фактором Минэнерго России уже дало соответствующие рекомендации нефтекомпаниям по увеличению биржевых поставок бензинов в течение мая-начала июня этого года. Подчеркнем, что ввод временного моратория на экспорт топлива за пределы РФ рассматривается только в качестве крайней меры реагирования и влияния на рыночную ситуацию.

После прохождения периода ажиотажного спроса, а также с учетом выплат в адрес переработчиков по скорректированному «демпферному механизму», ожидается стабилизация оптовых цен на бирже. Благодаря работе «демпфера» наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо не приведет к опережающему росту розничных цен на АЗС и сохранит его в пределах инфляции.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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