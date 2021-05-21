Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#РКЦ Прогресс21.05.2021 03:30

Первому пуску «Союза-ФГ» — 20 лет

20 лет назад, 21 мая 2001 года, состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ». Она была разработана на базе самой массовой ракеты-носителя «Союз-У» с целью обеспечения запусков новых пилотируемых кораблей «Союз-ТМА» и грузовых кораблей «Прогресс М» в рамках российской программы Международной космической станции.

Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» являлась частью серии ракет-носителей «Союз», разработанных на базе ракеты-носителя Р-7 с добавлением блока третьей ступени и эксплуатируемых с 1963 года. Значительной модернизации ракета-носитель подверглась в 1973 году, получив название «Союз-У», модификация 1982 года называлась «Союз-У2». Дальнейшей модификацией ракеты-носителя «Союз-У» является ракета-носитель «Союз-ФГ» (2001 год).

Впервые ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала 21 мая 2001 года. Тогда она вывела в космос грузовой корабль «Прогресс M1-6». В дальнейшем эти ракеты использовались для запусков «Прогрессов», пилотируемых «Союзов» и для стартов по коммерческим заказам. Первый раз для запуска пилотируемого космического корабля ракета «Союз-ФГ» использовалась 30 октября 2002 года. Тогда с помощью нее был произведен запуск первого российского транспортного пилотируемого корабля новой модификации «Союз ТМА-1» к Международной космической станции. До этого для отправки к МКС пилотируемых космических кораблей использовались ракеты-носители «Союз-У».

В процессе модернизации были доработаны блоки I и II ступеней: двигатели РД-108 и РД-107 были заменены маршевыми двигателями РД-107А и РД-108А с повышенными энергетическими характеристиками и увеличенным запасом устойчивости рабочего процесса в камерах. Это было достигнуто за счет усовершенствования форсуночных головок двигателей. Для работы совместно с двигателями РД-107А и РД-108А использовались модернизированные рулевые агрегаты, в которых увеличено массовое соотношение компонентов топлива для повышения удельного импульса тяги. Также «Союз-ФГ» отлично себя зарекомендовала при запусках спутников в рамках коммерческих проектов.

Конструктивно ракета-носитель «Союз-ФГ», как и все ракеты семейства «Союз», выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных блоков. Ракетные блоки, образующие первую и вторую ступень соединены по схеме «пакет»: вокруг удлиненного центрального блока устанавливаются четыре боковых блока. Третья ступень соединяется последовательно с центральным блоком.

На первом этапе полёта работают двигатели четырех боковых и центрального блоков, на втором — после отделения боковых блоков — только двигатель центрального блока. В хвостовом отсеке каждого бокового блока размещается автономный четырехкамерный жидкостный ракетный двигатель однократного включения РД-107А, оснащенный двумя рулевыми соплами.

На центральном блоке второй ступени используется четырехкамерный двигатель РД-108А с четырьмя рулевыми соплами. Запуск ЖРД центрального и боковых блоков производится на Земле, что даёт возможность контролировать работу двигателей на переходном режиме и при возникновении неисправностей во время пуска отменять старт ракеты. Это существенно повышает безопасность запусков космических кораблей к Международной космической станции.

На третьей ступени применяется двигательная установка РД-0110, состоящая из четырехкамерного двигателя однократного включения и четырех поворотных рулевых сопел (используемых для управления полётом по трем осям). После выключения двигателя третьей ступени и отделения космической головной части третья ступень выполняет маневр увода.

В составе ракеты «Союз-ФГ» использовались головные обтекатели диаметров: 2,7 метра; 3,0 метра; 3,3 метра; 3,715 метра. Разгонный блок при запусках пилотируемых и грузовых космических аппаратов не используется.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» считается одной из самых надёжных в мире, подтвержденный показатель эксплуатационной надежности — 0,9855. С 2011 по 2019 годы ракета-носитель «Союз-ФГ» была единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию. «Союз-ФГ» была в эксплуатации 18 лет. Последний 70-й пуск состоялся 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур.

С 2020 года пилотируемые корабли запускают на новых ракетах «Союз-2.1а». Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России.

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