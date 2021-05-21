Победители «Лидеров России» Павел Сорокин и Евгений Грабчак рассказали об опыте участия в конкурсе

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 апреля. – Победители конкурса «Лидеры России» Павел Сорокин и Евгений Грабчак рассказали о своём опыте участия в конкурсе и открывшихся перспективах в ходе дискуссии «Россия – страна возможностей». Истории успеха в лицах» в рамках просветительского марафона «Новое знание».

По словам Павла Сорокина, конкурс даёт возможность сформировать горизонтальные связи, что впоследствии позволяет сделать работу более эффективной.

«Лидеры России» – это широкий круг специалистов, но дальше появилась возможность благодаря «Лидерам России» попасть в кадровый резерв и на это обучение. А там уже идёт более узкий фокус на людей, которые работают непосредственно на госслужбе или около неё. И вот это действительно возможность создать горизонтальные связи с теми людьми, с кем предстоит взаимодействовать», – сказал Павел Сорокин.

Евгений Грабчак в свою очередь отметил, что платформа даёт возможность не только получить новые знания, но и попробовать себя в разных ролях, в том числе в роли наставника по различным проектам.

«Наставничество – это самое главное, что можно получить от конкурса, это импульс, точка развития, которую даёт конкурс. Мы работали с моим наставником год, я перенимал опыт, как он работает, как в сложных ситуациях принимает решения. И проект у нас был достаточно интересный, мы его еще ведём», – рассказал Евгений Грабчак.

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