Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Вызов#Союз МС-19#МКС-6621.05.2021 12:00

Подготовка артистов к полету в космос начнется в ЦПК на следующей неделе

В понедельник, 24 мая 2021 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина съемочная группа художественного фильма с рабочим названием «Вызов» начнет подготовку к полету на Международную космическую станцию. К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина.

Напомним, что 13 мая 2021 года в ЦПК состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая признала их годными к космическому полету по состоянию здоровья. Участники совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Первого канала Клим Шипенко и Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции МКС-66, командиром корабля (бортинженером МКС, командиром МКС-66) станет космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Его дублером назначен космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Командиры экипажей уже приступили к тренировкам, потому что космонавту, который доставит съемочную группу на МКС, предстоит остаться там и в течение полугода выполнять свои непосредственные обязанности. Режиссер и актриса отправятся на орбиту в статусе участников космического полета на куда более короткий срок. По предварительным данным, на Международной космической станции съемочная группа фильма «Вызов» будет находиться менее двух недель. Программа их подготовки к полету отличается от плана подготовки профессиональных космонавтов, но включает в себя обязательные для всех членов экипажа элементы.

Творческой группе предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции. Они должны знать, как организована деятельность экипажа в корабле и на станции, изучить алгоритм действий при авариях (разгерметизация, пожар, токсичность атмосферы). Кроме того, актеров и режиссеров подготовят к возможным нештатным ситуациям, которые могут произойти во время посадки корабля в различных климатогеографических зонах. Запланированы тренировки на самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК, дающие возможность в условиях кратковременной невесомости приобрести необходимые для космического полета навыки. Предусмотрены мероприятия в рамках медико-биологической и физической подготовки. Перед отлетом на космодром Байконур основной и дублирующий экипажи примут участие в экзаменационных комплексных тренировках.

Старт космического корабля «Союз МС-19» со съемочной группой фильма «Вызов» на борту должен состояться в октябре 2021 года.

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