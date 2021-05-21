Поздравление российским полярникам

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении, в частности, говорится:

«Этот профессиональный праздник посвящён смелым, отважным, преданным своему делу людям, которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий – учёным, метеорологам, геологам, лётчикам, морякам, строителям, представителям других специальностей. Мы по праву гордимся результатами этой напряжённой, самоотверженной работы.

Отрадно, что нынешнее поколение полярников чтит традиции своих предшественников, успешно трудится в составе Антарктической и Высокоширотной Арктической экспедиций, на станциях наблюдательной сети гидрометеорологической службы, решает задачи по расширению российского присутствия в районах Северного и Южного полюсов. И конечно, благодаря вашим усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых. При этом подаёт пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнёрами, ответственного подхода к сбережению уникальной экологии регионов, сохранению традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера. Такое отношение ярко свидетельствует о нашей приверженности взятым на себя обязательствам, о готовности России к плодотворному председательству в Арктическом совете в ближайшие два года».

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