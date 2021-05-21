Проверка квитанций по расходам, связанным с пандемией

Source: IMF – News in Russian

Этьен Йэу, Йохан Матисен, Джиро Хонда и Чади эль-Кхури

21 мая 2021 г.

Этьен Йэу, Йохан Матисен, Джиро Хонда и Чади эль-Кхури

Во всем мире органы государственного управления играют ключевую роль в предоставлении жизненно важной помощи населению и компаниям, чтобы помочь им в борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями. Для поддержания эффективности этих усилий важно, чтобы к таким расходам применялись должные стандарты прозрачности и подотчетности.

С этой целью МВФ, используя формулировку, «тратьте столько, сколько необходимо, но сохраняйте квитанции», призвал обеспечить прозрачность и подотчетность в вопросах расходов, связанных с пандемией, чтобы денежные средства и меры направлялись на помощь людям, которые больше всего в ней нуждаются.

МВФ добивается улучшения эффективности государственного управления за счет повышения прозрачности и пытается подобрать для стран, получающих от МВФ финансирование во время кризиса, конкретные меры в области управления. К ним относятся обязательства публиковать информацию о контрактах на государственные закупки, имеющие отношение к пандемии, и бенефициарной собственности компаний, получивших эти контракты, а также отчеты по расходам, связанным с COVID-19, и аудиторские заключения.

Меры адаптированы к условиям конкретной страны и степени коррупционных рисков. Кроме того, все страны — получатели финансирования обязуются пройти оценку защитных механизмов — надлежащую проверку, которая направлена на то, чтобы убедиться, что центральный банк страны в состоянии предоставлять достоверную информацию и прозрачно управлять средствами, которые получает от МВФ.

Борьба с коррупцией является долговременной задачей. Эти экстренные меры в области расходов не являются идеальным решением и смогут лишь предотвратить углубление проблем. В более долгосрочной перспективе факторы уязвимости в отношении государственного управления и коррупции по-прежнему будут преодолеваться в рамках более широкой Основы расширенного взаимодействия МВФ со странами по вопросам управления, принятой в 2018 году, с акцентом на многолетние механизмы кредитования МВФ, ежегодные проверки состояния экономики государств-членов МВФ и развитие потенциала.

Квитанции поступают?

Спустя год с начала применения мер чрезвычайного реагирования становится доступной информация о прогрессе в реализации этих мер в области управления расходами, связанными с пандемией.

В части опубликования данных о контрактах большинство обязательств уже выполнены или находятся в процессе выполнения, в том числе, например, в Гвинее, Доминиканской Республике, Непале и Украине. В некоторых странах прогрессу мешают ограничения, связанные с производственными мощностями. В этих случаях МВФ оказывает помощь в развитии потенциала для поддержки выполнения обязательств.

Сбор и публикация данных о бенефициарной собственности компаний, получивших контракты, является мерой, которая направлена на пресечение коррупции, в том числе за счет упрощения выявления возможного конфликта интересов, который затрагивает государственных должностных лиц. Для этого требуется, чтобы участвующие в тендере компании предоставляли имена людей, под фактическим контролем которых находится компания, то есть бенефициарных собственников. Данная информация предоставляется осуществляющему закупки ведомству, которое обязано ее опубликовать.

В некоторых случаях внедрить эту инновационную практику оказалось затруднительно, учитывая что лишь половина стран (включая Бенин, Иорданию, Малави, Молдову и Эквадор) выполнили данное обязательство или добились значительного прогресса в его выполнении.

Однако такие обязательства, принятые в контексте финансирования МВФ во время пандемии, помогли подтолкнуть некоторые страны, например, Кению и Кыргызскую Республику, к осуществлению данной реформы на постоянной основе. Таким образом, она будет действовать не только в отношении расходов, связанных с пандемией.

В части ревизий экстренных расходов фактические проверки, как правило, проводятся в срок от 3 до 12 месяцев после окончания финансового года. Таком образом, сейчас слишком рано проводить оценку их исполнения — большая часть ревизий готовится на основе существующих систем.

Однако некоторые страны, например, Гондурас, Мальдивские Острова, Сьерра‑Леоне и Ямайка, уже приняли заблаговременные меры, проводя ревизии с учетом риска в режиме реального времени. При необходимости МВФ также расширяет развитие потенциала в целях содействия высшим органам аудита в выполнении их обязанностей, а также поддерживает усилия по обеспечению легкости извлечения такой информации.

В части представления данных о расходах, связанных с пандемией, большинство стран уже представляют данные об исполнении этих расходов или начнут их представлять в ближайшее время.

Оперативно проводятся оценки защитных механизмов, при этом после начала пандемии темпы проведения этих оценок увеличились в два раза.

Решение более глубоких проблем

Кроме этих мер, сосредоточенных на подотчетности и прозрачности антикризисных мер, в контексте многолетних механизмов финансирования МВФ также проводятся более широкие реформы в области управления и борьбы с коррупцией.

Такие реформы затрагивают различные сферы, включая, среди прочих, бюджетное управление в таких странах, как Гамбия, Иордания, Либерия, Руанда, Сенегал и Эквадор, основы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Анголе, Армении, Кении, Республике Конго и Тунисе, а также надзор за финансовым сектором и управление центральным банком в Либерии и Украине.

Помимо финансирования МВФ

Прозрачность и подотчетность в антикризисных мерах важны для всех стран, независимо от их уровня дохода, и, конечно, такие меры распространены во многих странах, помимо тех, которые получают финансирование со стороны МВФ.

Эти меры весьма различны. Например, одни страны, такие как Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Перу и Франция, публикуют исчерпывающую информацию о расходах на специальных порталах, посвященных вопросам прозрачности. Другие, например, Южная Корея, проводят частые внешние ревизии для проверки расходов, связанных с пандемией. Некоторые государства, например, Испания, разрабатывают четкие указания в отношении экстренных закупок и/или, как Румыния, выявляют конфликт интересов путем анализа данных о бенефициарной собственности и финансовой информации, раскрываемой высшими государственными должностными лицами.

В рамках регулярных проверок состояния экономики государств-членов МВФ в соответствии со Статьей IV и регулярного диалога по вопросам экономической политики сотрудники МВФ продолжают обсуждать прозрачность и подотчетность в отношении расходов, связанных с пандемией, как происходит в Польше, Соединенном Королевстве и США, а также, более широко, в отношении мер в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах и финансовом секторе.

Развитие успехов

Устойчивое взаимодействие со странами в вопросах государственного управления и борьбы с коррупцией будет необходимо для поддержания эффективной реализации реформ, проведенных во время пандемии и после нее. Ключевой составляющей является реализация Основы МВФ 2018 года, которая сохраняет приоритетное значение для МВФ и, помимо борьбы с коррупцией, затрагивает основы надлежащего бюджетного управления, надзора за финансовым сектором, управления центральным банком, регулирования рынка, верховенства права и борьбы с отмыванием денег. Поскольку критически важные возможности реализации мер в области государственного управления различаются в зависимости от страны и типа мер, персонал МВФ также продолжит предоставлять адресную помощь в развитии потенциала по этим вопросам через такие каналы, как техническая помощь, подготовка кадров и вебинары.

В середине 2022 года МВФ оценит прогресс в реализации Основы 2018 года, чтобы получить представление о том, как она может дальше поддерживать государства-члены в совершенствовании государственного управления.

Усилия по совершенствованию государственного управления в еще большей степени будут зависеть от высокого уровня заинтересованности государства в проведении реформ, международном сотрудничестве и объединении усилий с гражданским обществом и частным сектором в числе прочих. Для прогресса также требуется последовательное проведение реформ в течение продолжительного времени. Достичь такого прогресса нелегко, но тем не менее возможно, и он крайне важен для поддержки уверенного и более всеобъемлющего экономического роста.

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Этьен Б. Йэу — экономист в Международном валютном фонде. Его работа по вопросам экономической политики и научные публикации в исследовательских изданиях и изданиях по вопросам политики МВФ, журналах с коллегиальным рецензированием и книгах охватывают широкий круг вопросов, связанных с монетарной и финансовой экономикой, государственно-частными партнерствами в сфере инфраструктуры, экономическим ростом и государственным управлением. В 2003 году за труд, посвященный валютным союзам, он был удостоен премии Синди Р. Кнафеля в Центре международных отношений Уэтерхеда Гарвардского университета. Он работал в Центре международного развития и был председателем по вопросам политики африканского сообщества Гарвардского университета. Он вел курсы, посвященные международным рынкам капитала и экономике развития в Джорджтаунском университете и Гарвардском университете. Имеет ученую степень от Гарвардского университета.

Йохан Матисен — заместитель начальника отдела в Департаменте по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. Поступив в МВФ в 1998 году, он также работал в Департаменте стран Африки, Статистическом департаменте и Европейском департаменте. Он был постоянным представителем МВФ в Молдове и советником по технической помощи в центре АФРИТАК-восточный, расположенном в Танзании. В круг его научных интересов входят цифровизация, макроэкономические факторы уязвимости, а также вопросы государственного управления и коррупции.

Джиро Хонда — заместитель начальника отдела в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. Он приступил к работе в МВФ в 2001 году и работал также в Финансовом департаменте и Департаменте стран Африки, в том числе занимая должность руководителя миссии в Лесото, Намибии и Эсватини. До прихода в МВФ он работал в Банке Японии, в частности, на должности представителя в Гонконге. В круг его исследовательских интересов входят налогово-бюджетная политика (политика в области расходов, мобилизация доходов, бюджетный мультипликатор), экономическое развитие, финансовый сектор, а также управление и коррупция.

Чади эль-Кхури — заместитель начальника отдела Группы по вопросам добросовестности финансовых операций в Юридическом департаменте МВФ. В сферу его компетенций входят борьба с отмыванием денег и пресечение финансирования терроризма (БОД/ПФТ), борьба с коррупцией, а также более широкие вопросы, связанные с государственным управлением и этическими принципами. До прихода в МВФ в 2007 году он работал в подразделении финансовой разведки (ПФР) в Центральном банке Ливана. Г-н эль-Кхури получил образование в области права и финансов в Ливане и Франции.

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