Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш21.05.2021 22:50

Работники Энергомаша обсудили общественные инициативы и вакцинацию от коронавируса

В четверг, 20 мая 2021 года, состоялась встреча представителей коллектива Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с членами общественного совета «Химки — интересно жить!» по вопросам реализации социально-значимых инициатив.

Это уже вторая встреча энергомашевцев с общественным советом. Два месяца назад трудовой коллектив Энергомаша одним из первых в Химках присоединился к выдвижению социально значимых инициатив. В частности, был поднят вопрос о благоустройстве берегов водных объектов, обустройстве детских городков «безопасности дорожного движения» и т.п. На этот раз гости предприятия обратили внимание на важность голосования за выдвинутые инициативы на сайте проекта «Химки — интересно жить!».

Как подчеркнула один из лидеров Движения общественной поддержки, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, реализовываться будут в первую очередь те инициативы, которые получили большее количество голосов жителей округа.

«Мы готовы поддерживать ваши пожелания, обращаться в соответствующие структуры, но нам надо быть уверенными, что эти инициативы нужны большинству жителей. У всех свои приоритеты. Поэтому проявите свою позицию — поддержите своим голосом те инициативы, которые вам важны», — сказала Ирина Константиновна.

Еще одной важной темой встречи стал вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции, исчерпывающую информацию по поводу которой дал доктор медицинских наук, главный врач областной Химкинской больницы Владислав Мирзонов. Он рассказал о том, как действует коронавирус, какие последствия и осложнения вызывает, а также заверил, что единственным методом борьбы с COVID 19 является вакцинация. Владислав Мирзонов призвал работников НПО Энергомаш самим пройти вакцинацию, а также разъяснить ее необходимость своим родным и близким.

«Вирус гриппа тоже смертельно опасен. Печально знаменитая „испанка“, например, унесла 46 миллионов жизней. Три года продолжалась пандемия, но тогда не было вакцины, и коллективный иммунитет формировался естественным путем, пока не переболела большая часть населения. Сегодня же у нас есть оружие, способное остановить такого коварного врага, как коронавирус — вакцина. Из трех разработанных российскими учеными вакцин наиболее эффективной на сегодняшний день является Спутник V. И чем быстрее мы все вакцинируемся, тем быстрее закончится пандемия», — подчеркнул главный врач областной Химкинской больницы.

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