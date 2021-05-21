Россия выступает против корыстной политизации экологической темы. Интервью В. Матвиенко «Парламентской газете»

Source: Russia – Council of the Federation

Валентина Матвиенко ожидает, что Невский экологический конгресс даст импульс развитию международного сотрудничества в этой сфере.

Невский международный экологический конгресс пройдёт 27–28 мая в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Минприроды под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской ассамблеи СНГ. В его работе будут участвовать представители органов власти, руководители российских и международных компаний, деятели науки и представители общественных организаций. О ходе подготовки и о целях конгресса «Парламентской газете» рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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— Валентина Ивановна, пандемия пока не сдаёт позиции, а в Петербурге после перерыва в несколько лет вновь стартует Невский международный экологический конгресс. Почему его решили возродить в этих непростых условиях?

— Проведения конгресса потребовала сама жизнь. За последние годы экология вошла в число главных направлений политики национальных государств, встав в один ряд с экономикой, финансами, социальной сферой.

Уверена, это навсегда: мир вступил в фазу, когда экономический и социальный прогресс человечества, рост благосостояния людей невозможны без восстановления и укрепления экологического здоровья планеты. Идёт поиск ответов на вопросы, с которыми нам не приходилось прежде сталкиваться. Всё это рождает потребность в налаживании сотрудничества в области экологии.

Мир вступил в фазу, когда экономический и социальный прогресс человечества, рост благосостояния людей невозможны без восстановления и укрепления экологического здоровья планеты

Невский международный экологический конгресс, который Совет Федерации начал проводить ещё в 2008 году, зарекомендовал себя в качестве востребованной и авторитетной в этом плане площадки.

— Насколько представительным получится нынешний конгресс?

— Данные по участникам ещё не окончательные, они постоянно дополняются. Но уже сейчас очевидно, что конгресс соберёт очень представительную, в полной мере международную аудиторию.

Среди тех, кто подтвердил участие, — руководители и генеральные секретари межпарламентских организаций, и спикеры парламентов, и представители крупного бизнеса, и признанные эксперты.

На конгрессе ожидаем выступлений генерального секретаря Всемирной метеорологической организации, шефа континентальной группы Всемирного банка, бывшего президента Финляндии Тарьи Халонен и многих других.

Конечно, будет и широкое представительство регионов нашей страны.

Всё говорит о том, что мы приняли верное решение: конгресс востребован, интерес к нему большой.

Это одна из первых крупных международных площадок по экологической повестке, открывающаяся после длительного перерыва, обусловленного пандемией.

И опять же, пандемия пандемией, но надо продолжать жить и работать, пусть и по новым правилам. Правила санитарной безопасности мы, разумеется, будем соблюдать.

— Что отличает нынешний конгресс от предыдущих? Какие ожидания связываете с его проведением?

— В организационном плане отличает учёт ситуации с коронавирусом…

В смысловом — всеобъемлющая и комплексная программа конгресса. Новая климатическая политика, зелёная энергетика, экономика замкнутого цикла, экологическая безопасность, рациональное использование природных ресурсов, экология Арктики, сохранение биологического разнообразия, экологическое просвещение и туризм… Дискуссия будет идти на площадках десяти круглых столов.

Ожидаем, что конгресс даст импульс развитию международного сотрудничества в экологической сфере

Другая особенность конгресса — акцент на практику, на конкретную работу государства, бизнеса, гражданского общества, научных организаций по решению экологических проблем. На мой взгляд, это принципиально важно. Считаю, понимание остроты экологической ситуации уже проникло в сознание большинства людей. Теперь они ждут конкретных результатов от принимаемых мер, а порой и требуют их от властей. Мы учли этот настрой, построив под него программу, обратившись к ведущим круглых столов с призывом органично соединять в ходе дискуссии науку с практикой.

Что касается ожиданий от конгресса, то, по‑­моему, они очевидны. Это обмен мнениями, опытом в решении экологических проблем.

И, конечно, ожидаем, что конгресс даст импульс развитию международного сотрудничества в экологической сфере. Ибо добиться здесь коренного улучшения можно только совместными усилиями всех стран.

— Довольно распространено мне­ние, что Россия с запозданием повернулась лицом к экологичес­ким проблемам. И потому экологические проблемы у нас более масштабные. Вы согласны с этим?

— По сравнению с некоторыми другими государствами мы действительно позже приступили к выработке и осуществлению экологической политики.

Богатейшие природные ресурсы нашего Отечества — это потенциал для динамичного развития. Но это и риск формирования расточительства, неумения ценить то, что нам даровала природа, досталось от предков. Наша страна этой опасности не избежала, к сожалению.

Тем не менее период, когда доминировала тенденция ухудшения экологической обстановки, страна преодолела. Теперь ставим задачу не только наверстать отставание от передовых в плане бережного отношения к природе стран, но и войти в число государств-лидеров на этом направлении.

Почему­‑то у нас редко говорят и пишут о том, что в стране создана Единая система государственного экологического мониторинга. Она охватывает все без исключения ключевые показатели состояния окружающей среды и в полной мере отвечает всем современным требованиям. Без такой системы действенная государственная экологическая политика была бы просто невозможна.

Сбережение природы, улучшение окружающей человека среды вошло в число национальных целей развития России на период до 2030 года, заняло видное место в Послании Президента Федеральному Собранию. Принята Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Осуществляется национальный проект «Экология», реализуются федеральные и региональные программы. Идёт подготовка новой стратегии социально-­экономического развития России, в которой экология выделена в особое направление. Хотя не так быстро и последовательно, как хотелось бы, включается в решение экологических проблем и отечественный бизнес.

— А как Вы оцениваете нынешнее состояние правового регулирования экологической сферы в нашей стране?

— Сейчас, считаю, экологическое право у нас во многом уже сформировано. И оно отвечает принципам права международного. Это результат многолетней последовательной работы государства по конкретизации соответствующих положений Конституции.

Мы достаточно продвинулись в совершенствовании экологического законодательства. В частности, за последние несколько лет проделали большую работу по развитию правового регулирования сферы обращения с отходами производства и потребления, ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Сейчас мы серьёзно меняем лесное законодательство.

В то же время, на мой взгляд, ещё очень много предстоит сделать в области совершенствования природо­охранного законодательства. На первое место здесь ставлю разработку и принятие нормативных правовых актов, усиливающих ответственность бизнеса за нанесение вреда природе, окружающей среде. Не секрет, что предпринимателям зачастую выгоднее заплатить штрафы, которые у нас в этой сфере долгое время были смехотворно низкие, чем вкладываться в разработку и применение природосберегающих технологий. Правительство России, парламентарии готовят пакет законопроектов, общим знаменателем которых является реализация в области охраны природы принципов «загрязнил — убери», «причинил вред — плати». Нет сомнения, принятие таких законов стимулирует хозяйствующие субъекты к гораздо более бережному отношению к природе, к свёртыванию практики её хищнической эксплуатации.

Наша первейшая задача как законодателей — создать такие условия и для бизнеса, и для граждан, когда сохранять и беречь природу будет выгоднее, чем игнорировать экологичес­кие проблемы.

— Если экология становится частью политики, то возможны ли злоупотребления в этой области? Использование экологической повестки в корыстных целях?

— К сожалению, мы наблюдаем использование определёнными государствами, кругами экологических проблем как инструмента манипулирования в своих политических, финансовых, экономических, каких-­то других интересах. Это то, что происходит иногда вокруг крупных проектов, например таких, как «Северный поток — 2». И вовлечение в эти игры — напрямую или «втёмную» — экологических организаций, движений — очень распространённая практика. Россия последовательно выступает против корыстной политизации экологической темы. Мы делаем это и в рамках межпарламентского сотрудничества.

Сейчас движения и объединения экологических активистов неоднородные. Понятно, что в них находят себе место и те, кто не является сторонниками «чистой идеи», чьи действия не всегда направлены исключительно на сохранение природы, кто использует других членов сообщества для решения, скажем мягко, не экологических задач. Но это не повод пытаться вывести такие движения из активного общественного поля. Ведь я убеждена в том, что подавляющим большинством людей в них движут искреннее стремление сохранить природу, животный мир, здоровую окружающую среду. Моя позиция такова: это значимая созидательная сила, государство должно её поддерживать, сотрудничать с ней.

Наша палата это делает. Как организаторы конгресса мы позаботились о том, чтобы отечественные экологические организации приняли в нём более широкое и действенное участие, чем прежде. Полагаю, органам государственной власти, ответственным политическим партиям как на федеральном уровне, так и в регионах следует налаживать и поддерживать полноценный диалог, активное сотрудничество с этими организациями и движениями.

— Вы лично как оцениваете перспективы России в сфере экологии — оптимистично или пессимистично?

— Реалистично. Проблем в сфере экологии в нашей стране хватает. Но мы не закрываем на них глаза, как было ещё сравнительно недавно, а работаем над их решением. И многого добились.

Период экологической деградации страны остался позади. Мы из него вышли. У нас большие планы на будущее, и планы эти реальные. Нам есть что сказать на конгрессе.

Источник: «Парламентская газета».

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