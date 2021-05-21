Сенаторы РФ встретились с руководством Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провели встречу с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай и Председателем Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Артуром Кохоевым.

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21 мая 2021 года, 14:07г.

В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона, а также итоги состоявшегося выездного совещания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по экономической политике на тему «Правовые и экономические аспекты внедрения и применения информационных технологий в государственном управлении» и процесс цифровой трансформации государственного управления в Республике Алтай.

Участники встречи договорились продолжать взаимодействие по всем вопросам повестки и сформировать итоговый документ по итогам выездного совещания комитетов СФ с учетом высказанных предложений, представленных участниками совещания.

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