Сенаторы РФ ответили на вопросы представителей общественности Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Затрагивались темы цифровизации экономики, развития туризма, обеспечения жильем детей-сирот и другие.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитет СФ по экономической политике провели диалог с представителями общественности Республики Алтай.

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В мероприятии участвовали председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин, КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Елена Мизулина, МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области а также член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

В диалоге приняли участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай , Председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Алтай Максим Кармаев, председатель Общественной Палаты Республики Алтай Денис Власенко, руководитель регионального исполкома регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Ольга Матросова, и. о. ректора Горно-Алтайского государственного университета Виталий Недельский и студенты.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы внесения изменений в законодательство в связи с цифровизацией экономики, поднимался вопрос развития туризма с учетом необходимости сохранения природы соответствующих территорий, затрагивалась тема обеспечения детей-сирот жильем.

Андрей Клишас отметил, что эта тема также находится в фокусе внимании Генеральной прокуратуры РФ, соответствующая информация была отражена в докладе Генерального прокурора РФ и подробно обсуждалась в Совете Федерации.

Елена Мизулина указала, что вопрос обеспечения детей-сирот жильем сейчас очень актуален, в настоящее время большое количество детей нуждаются в соответствующем жилье. По ее словам в Министерстве просвещения РФ разработан законопроект, который позволит распространить программу жилищных сертификатов на детей-сирот.

Также был задан вопрос о перспективах введения в России системы социального рейтинга, который существует в Китае.

«Опыт подобного регулирования конкретно в Китае будет интересно изучить. Но для нас, в России, идея о том, чтобы ставить объем прав граждан в зависимость от определенных баллов и рейтингов очень сомнительная. Думаю, что люди это не поймут и не поддержат», — сказал Андрей Клишас.

По итогам проведенного диалога участники договорились в дальнейшем продолжить организацию подобных форматов диалога с представителями общественности Республики Алтай.

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