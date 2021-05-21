Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ СК#Космодромы#Восточный#OneWeb21.05.2021 19:30

Специалисты ЦЭНКИ прибыли в районы падения в Якутии и Амурской области

Специалисты отделения районов падения Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П.Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 18 и 19 мая 2021 года вылетели в Алданский, Кобяйский районы Республики Саха (Якутия) и Зейский район Амурской области для подготовки к следующему пуску с космодрома Восточный.

В Алданском улусе расположен район падения головного обтекателя, в Кобяйском — район падения второй ступени ракеты-носителя «Союз-2». В этот раз для поиска отделяемых частей носителя в этих районах также будут использоваться четыре беспилотных летательных аппарата — впервые на запусках по программе OneWeb.

В Зейском районе расположен район падения первой ступени. Сейчас там продолжаются работы по вывозу боковых блоков ракеты-носителя «Союз-2.1б» после пуска 26 апреля 2021 года с космодрома Восточный. Следующий пуск запланирован 27 мая, он станет четвертым полностью коммерческим с нового российского космодрома.

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