Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата21.05.2021 08:45

80 лет со дня рождения космонавта Анатолия Семеновича Левченко

В пятницу, 21 мая 2021 года, исполняется 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Анатолия Семеновича Левченко.

Окончил Черниговское ВВАУЛ: военный летчик (1964 г.) , Школу летчиков-испытателей ЛИИ МАП, г. Жуковский Московской обл. (1971 г.). С 1964 по 1970 гг. — служил в ВВС Туркестанского ВО. В 1970 году вышел в запас. С 1971 года — летчик-испытатель (с 1979 года — летчик-испытатель 1-го класса) ЛИИ. В 1981 году зачислен в созданный в ЛИИ МАП отряд космонавтов-испытателей. В 1977 году включен в группу для ЛИ ОК «Буран». С 1983 года — на базе ЛИИ проходил подготовку к космическому полету на ОК «Буран», во время которой отрабатывал системы ручного управления и автоматической посадки на самолете-лаборатории Ту-154 и самолете МиГ-25, оснащенных СУ «Бурана». Выполнил четыре полета на БТС-02 (аналог ОК «Буран») в качестве командира экипажа (20.06.1986-21.05.1987).

Совершил один космический полет: КК «Союз ТМ-4» — ОК «Мир» — КК «Союз ТМ-3» в 1987 году. После возвращения на Землю провел эксперимент с целью оценки реакции пилота при управлении ОК «Буран» после воздействия факторов космического полета. С 1987 — зам. начальника Отраслевого комплекса подготовки космонавтов-испытателей. Награжден орденом Ленина (1987 г.). «Заслуженный летчик-испытатель СССР» (1986 г.).

Летчик-космонавт СССР Анатолий Семенович Левченко скончался 6 августа 1988 г. Похоронен на Быковском кладбище в г. Жуковский Московской обл.

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