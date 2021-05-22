Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#Интерфакс#Главкосмос#Дмитрий Лоскутов#МКС#Пилотируемая космонавтика22.05.2021 20:30

В Главкосмосе заявили, что дальнейшая судьба МКС еще обсуждается

Россия еще ведет дискуссии о дальнейшей судьбе Международной космической станции с международными партнерами, сообщил генеральный директор Главкосмоса (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов.

«Что касается МКС, это задача, которую будут решать более высокие инстанции. На мой взгляд, предстоят еще дискуссии, в том числе с учетом наших международных обязательств», — сказал Дмитрий Лоскутов в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК), отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе МКС.

Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко заявил, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США. Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Как сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. По его словам, Госкорпорация готова приступить к созданию новой станции уже сейчас и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Источник: Интерфакс18 мая 2021 года, 16:09 мск

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