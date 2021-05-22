Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара22.05.2021 16:45

Готовность к монтажу пускового стола на стартовом комплексе «Ангара»

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к монтажным работам на сооружении стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара».

С использованием специальной техники проводится транспортировка крупногабаритного технологического оборудования, поступившего ранее на космодром непосредственно к месту монтажа: опорных балок пускового стола, укрупненных балок металлоконструкций под установку баллонов высокого давления. По достижению строительной готовности элементов стартового сооружения специалисты подрядные организации ЦЭНКИ приступят к монтажу оборудования.

На космодром и непосредственного на площадку строительства продолжает поступать технологическое оборудование. Для его хранения силами филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» подготовлены специальные места их хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 тысяч м², а также на самом стартовом комплексе.

Завершается работа по транспортировке укрупненных балок металлоконструкций под установку баллонов высокого давления. В готовности к монтажу уже непосредственно на стартовом комплексе находятся два двенадцатиметровых и три шестиметровых трубопровода для системы заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом.

На газоходе специалистами компании «Промышленные технологии» проведены работы по сборке комплекта облицовки газоотражателя пускового стола на площади более 400 квадратных метров, при этом выполнено более 550 метров сварных швов, смонтировано более 280 тонн металла. Продолжаются работы по закладке стальных плит толщиной 100 мм с максимальным весом до 8 тонн каждая. В целом вес металлооблицовки стартового стола составляет более 2100 тонн.

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