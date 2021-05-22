Приветствие участникам онлайн-марафона «Новое знание»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, друзья!

Сегодня вы даёте старт большому знаковому проекту – запускаете работу онлайн-площадок обновлённого общества «Знание».

Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны. Именно через доступные программы лекториев общества «Знание» люди в самых отдалённых уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства.

Напомню, что общество «Знание» было учреждено сразу же после Великой Отечественной войны, в 1947 году. Страна возвращалась тогда к нормальной жизни, восстанавливала разрушенное хозяйство, и везде нужны были молодые, целеустремлённые, образованные люди.

Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодёжи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих учёных, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос.

Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба. Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а ещё быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом.

Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной, и это ключевая цель обновлённого общества «Знание».

Оно ориентировано на все возрасты и самые разные интересы, призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, учёных и деятелей культуры.

И здесь подчеркну, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остаётся самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков.

В связи с этим принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства.

Их опыт и, главное, личный пример – лучшая мотивация всего того, чего мы добиваемся для молодых людей, лучшая мотивация получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать свою гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы.

Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд.

Уверен, общество «Знание» поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, в жизни, во всех добрых делах.

Удачи вам, ребята!

MIL OSI