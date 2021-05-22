Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Первый канал#Вызов#Союз МС-1922.05.2021 04:50

Экипаж корабля «Союз МС-19» в программе «Вечерний Ургант»

Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», в состав которого вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлии Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приняли участие в съемках программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Они рассказали о подготовке к полёту на Международную космическую станцию для съёмок научно-просветительского проекта под рабочим названием «Вызов».

[embedded content]

Напомним, тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Юлии Пересильд и Клима Шипенко перед их полетом на МКС стартуют 24 мая 2021 года. К тренировкам также приступят их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина. Командиры основного и дублирующего экипажей — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев — уже проходят подготовку к полету, поскольку члену экипажа, который доставит съемочную группу на МКС, предстоит остаться там на полгода.

Творческой группе предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции. Они должны знать, как организована деятельность экипажа в корабле и на станции, изучить алгоритм действий при авариях (разгерметизация, пожар, токсичность атмосферы). Кроме того, актеров и режиссеров подготовят к возможным нештатным ситуациям, которые могут произойти во время посадки корабля в различных климатогеографических зонах. Запланированы тренировки на самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК, дающие возможность в условиях кратковременной невесомости приобрести необходимые для космического полета навыки.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» со съемочной группой фильма «Вызов» на борту должен состояться в октябре 2021 года.

MIL OSI