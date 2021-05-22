Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История#ЦЭНКИ#НИИ СК22.05.2021 03:30

75 лет со дня преобразования ГСКБ Спецмаш

75 лет назад, 22 мая 1946 года, СКБ было преобразовано в Государственное союзное конструкторское бюро специального машиностроения (ГСКБ Спецмаш) для создания пускового, подъемно-транспортного, заправочного и вспомогательного наземного оборудования для технических и стартовых комплексов ракет дальнего действия и МБР. Ныне — это Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П.Бармина, филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Сегодня основным направлением деятельности НИИ СК имени В.П. Бармина является создание стартовых и технических комплексов различного назначения, заправочных комплексов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области окружающей среды и экологии, агропромышленного и топливно-энергетического комплекса, создание и поддержание ракетных и ракетно-космических комплексов различного назначения с наземным, воздушным и морским базированием для решения оборонных, научных и др. задач.

За 1941–1956 гг. СКБ разработало 82 образца различных установок, 38 из которых были приняты на вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота. За успешное выполнение правительственного задания СКБ было награждено орденом Отечественной войны I степени. В 1946 году СКБ, преобразованному в Государственное союзное конструкторское бюро Специального машиностроения, была поручена разработка наземных систем и агрегатов для подготовки к пуску и осуществление самого пуска баллистических и зенитных ракет. В период с 1946 года по 1961 года ГСКБ Спецмаш были созданы и сданы на вооружение стартовые комплексы с использованием передвижных средств обслуживания и заправки баллистических ракет Р-1, Р-2, Р-5, Р-12, Р-14 и зенитной ракеты В-300.

ГСКБ Спецмаш явилось первой организацией по разработке стартовых и технических комплексов, в состав которых вошли: транспортное, стартовое и заправочное оборудование, механосборочное оборудование и высоковакуумные установки, гелиевые компрессорные станции высокого давления, установки для переохлажденного жидкого кислорода и другое уникальное оборудование. За успешное выполнение правительственных заданий в апреле 1956 года ГСКБ Спецмаш было награждено орденом Трудового Красного Знамени. В 1954 году ГСКБ Спецмаш было определено головным конструкторским бюро по разработке стартового комплекса и технической позиции для ракеты Р-7.

Уникальный стартовый и технический комплексы для ракет-носителей типа Р-7, «Восток», «Молния», «Союз» обеспечил успешный запуск первых в мире:

Баллистической межконтинентальной ракеты;

спутников Земли, Солнца и Луны;

пилотируемых космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз»;

космических кораблей типа «Зенит», «Зонд», «Электрон», «Космос», «Молния», «Венера», «Марс» и т.д.

Во второй половине 50-х годов в ГСКБ Спецмаш были развернуты поисковые проектно-конструкторские и расчетно-теоретические работы по созданию различного типа наземных комплексов, защищенных от ядерного нападения. По результатам рассмотрения представленных ГСКБ Спецмаш материалов, было принято решение о создании шахтных стартовых комплексов, защищенных от воздействия ядерного взрыва давлением во фронте ударной волны в несколько кгс/см2. Такие шахтные пусковые комплексы обеспечивали содержание ракет в состоянии боевой готовности, проведение регламентных работ, подготовку к пуску и последовательный пуск ракет в любое время года и суток при любых метеорологических условиях. Боевые защищенные групповые стартовые комплексы получили наименования «Двина», «Чусовая» и «Десна» (и ракеты соответственно Р-12У, Р-14У и Р-9А).

В апреле 1962 годк коллективу ГСКБ Спецмаш была поручена головная роль в создании в сжатые сроки стартового и технического комплексов для тяжелой боевой межконтинентальной ракеты УР-500. При этом для ракеты УР-500 предусматривалось создание как наземного, так и шахтного вариантов стартовых комплексов. Стартовый и технический комплексы для ракеты-носителя УР-500 обеспечивают выполнение многих программ освоения космического пространства в интересах народного хозяйства и международного сотрудничества, коммерческих пусков космических аппаратов. Со стартового комплекса для ракет УР-500 — РН «Протон» были осуществлены запуски орбитальных станций «Салют», «Алмаз» и «Мир», искусственных спутников Земли «Протон», «Космос», спутников телевидения и связи «Радуга», «Экран», «Горизонт», автоматических аппаратов для астрофизических исследований «Зонд», «Астрон», «Вега», «Гранат», технологических модулей массой около 20 тонн «Квант», «Кристалл», «Заря», «Звезда».

КБОМ разработаны комплексы технологического оборудования на технических позициях для орбитального корабля «Буран», включающие:

Комплект технологического оборудования, предназначенный для обеспечения заправки компонентами топлива и сжатыми газами, термостатирования ОК «Буран» и проведения огневых контрольных испытаний объединенной двигательной установки;

комплект криогенного оборудования для проведения испытаний на натурных продуктах средств обеспечения системы энергопитания ОК «Буран» в монтажно-испытательном корпусе;

комплект технологического оборудования для послеполетного обслуживания ОК «Буран» на посадочном комплексе основного аэродрома;

комплект технологического оборудования для обеспечения слива криогенных компонентов топлива из ОК «Буран» на запасных аэродромах;

станцию перелива для обеспечения жидким водородом комплекса криогенных систем МИК ОК «Буран» и комплекта технологического оборудования посадочного комплекса, а также для заправки и хранения передвижных автомобильных заправщиков;

комплект технологического оборудования для заправки топливом и газами космических кораблей на технической позиции.

С 1965 года до середины 70-х годов в КБОМ с участием смежных предприятий проводились научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы на тему «Принципы построения долго функционирующих лунных поселений». Был разработан проект лунного поселения, развертываемого в три этапа с постепенным наращиванием численности экипажа специалистов-космонавтов со сроком их пребывания на Луне не менее одного года. Такое лунное поселение состояло из основного обитаемого сооружения, энергоцентра, астрообсерватории, ряда вспомогательных сооружений и транспортных средств. Проектно-конструкторские и экспериментальные работы по созданию долговременного обитаемого лунного поселения, проведенные КБОМ и смежными предприятиями, показали реальную возможность осуществления его строительства на Луне.

В КБОМ был построен в натуральную величину макет основного жилого модуля лунного поселения, на котором отрабатывались различные архитектурные решения, вопросы эргономики, а также обеспечение приемлемой для человека жизненной среды. Проводились дополнительные работы по созданию лунных транспортных средств, установок для получения кислорода и воды из лунного грунта и другому оборудованию. Выполнение работ потребовало больших творческих усилий коллективов по поиску решений и разработке основного оборудования и научных средств, увязанных в единый комплекс лунного поселения, обеспечивающий его целевую работу во внеземных условиях.

С помощью грунтозаборного устройства ГЗУ ЛБ 09 автоматической станции «Луна-24» 18 августа 1976 года впервые было осуществлено на Луне бурение на глубину 2,7 м с взятием грунта без нарушения стратификации. Возвращаемым аппаратом станции лунный грунт был доставлен для изучения на Землю. Программа и задачи полета межпланетной станции «Луна-24» были полностью выполнены. На 8-м Международном лунном конгрессе, проходившем в 1977 году в американском городе Хьюстоне, полет станции «Луна-24» и работа грунтозаборного устройства ЛБ 09 были оценены как выдающееся научно-техническое достижение советской космонавтики, имеющее международное значение.

В середине 70-х годов, наряду с завершением работ по созданию лунного грунтозаборного устройства, в КБОМ и его Ташкентском филиале совместно с НПО им. С.А. Лавочкина проводились работы по созданию ГЗУ, обеспечивающего взятие пробы грунта на Марсе с глубины 3 м с последующей доставкой его возвращаемым аппаратом космического корабля на Землю (программа 5М). Объем выполненных по этой теме работ позволил начать стендовую отработку отдельных элементов ГЗУ. Однако работы по программе 5М были прекращены. Другое разработанное грунтозаборное устройство ГЗУ ВБ 02 обеспечивало взятие пробы грунта уже с планеты Венера и подачу его внутрь автоматических межпланетных посадочных станций «Венера-13», «Венера-14», «Вега-2» для проведения его анализа.

Решения задачи забора пробы грунта на поверхности Венеры при температуре до 500оС в среде, в основном состоящей из углекислого газа, под давлением до 100 атмосфер и передачи на Землю результатов химического анализа грунта, потребовало проведение большого объема работ по поиску оптимальных конструкторских решений оборудования, обеспечивающего работу ГЗУ в столь тяжелых условиях. В связи с проведенной реорганизацией КБОМ вошло в состав филиала ЦЭНКИ — НИИСК в 2010 году и многие из вышеперечисленных работ стали предметом дальнейшего развития космических исследований в области создания новых космических технологий.

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