Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Астероид23.05.2021 18:45

Астероид Эрос

Астероид Эрос (433 Eros по каталогу Центра малых планет) стал первым астероидом, на который совершил мягкую посадку космический аппарат. Им стала в 2000 году автоматическая межпланетная станция NEAR Shoemaker, названная в честь американского геолога Юджина Шумейкера, основателя научного направления — астрогеологии.

Астероид Эрос был открыт 13 августа 1898 года одновременно двумя астрономами: Гюставом Виттом в Берлине и Огюстом Шарлуа в Ницце, но первенство открытия признали за германским астрономом, который назвал его в честь бога любви в древнегреческой мифологии. Эрос стал первым открытым околоземным астероидом, относится к группе Амуров. Из-за своей близости к Земле Эросу суждено было стать одним из наиболее изучаемых астероидов.

Астероид имеет вытянутую форму с размерами 34×11×11 км, внутри однороден, не имеет пустот и уплотнений. Его плотность стабильна по всей поверхности и глубине, близка к плотности земной коры — 2.67 г/см3. Предположение о слоистой структуре Эроса с тяжелым ядром и более легкой внешней оболочкой не подтвердилось.

В 1996 году станция NEAR Shoemaker была отправлена к астероиду Эрос. В 2000 году станция вышла на его 50-километровую орбиту, наиболее удобную для исследования. В феврале 2001 года аппарату удалось осуществить первую в истории мягкую посадку на астероид. Космический аппарат передал несколько тысяч изображений его поверхности. С помощью специальных приборов были измерены и уточнены его основные физические параметры и химический состав.

Эрос относится к астероидам S класса, имеющим преимущественно кремниевый состав с примесью различных металлов. По составу они близки к каменным метеоритам, падающим на Землю. На основе данных, полученных со станции NEAR Shoemaker, некоторыми исследователями были произведены расчёты, согласно которым на астероиде может находиться множество полезных ископаемых. Эта информация дала повод вновь заговорить о промышленном освоении околоземных астероидов.

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