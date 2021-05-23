Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева23.05.2021 10:45

В Центре Хруничева извлекли капсулу времени, заложенную комсомольцами ЗИХа

На этой неделе сотрудники Центра Хруничева извлекли «капсулу времени» с посланием комсомола 1985 года, а вместо неё Совет Молодёжи предприятия заложил новое письмо — для молодёжи 2050 года.

29 октября 1985 года актив комсомольской организации Машиностроительного завода имени М.В. Хруничева (сегодня — Ракетно-космический завод, структурное подразделение ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») открыл на комсомольской аллее, вблизи предприятия, памятник ВЛКСМ, заложив в его основание послание молодёжи XXI века. Вскрыть капсулу завещали через 35 лет, 29 октября 2020 года, в день 100-летия заводского ВЛКСМ. Однако из-за ограничительных мер, введённых в связи с пандемией, эта дата была перенесена.

ВЛКСМ давно прекратил своё существование, но многие традиции комсомольской молодёжи актуальны и сегодня. Созданный в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Совет молодёжи принял накопленный опыт предыдущих поколений, продолжает работать над повышением эффективности производственной деятельности, развитием инициативы среди молодых работников, их вовлечением в различные сферы жизни предприятия.

На торжественном мероприятии по открытию «капсулы времени» присутствовали заместитель директора Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Денис Вотоновский, глава управы Филёвский парк Роман Мирошниченко, генеральный директор предприятия Алексей Варочко, Совет молодёжи, профсоюз, Совет ветеранов, сотрудники ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и представители комсомольского актива ЗИХа, участники заложения капсулы 1985 года.

«…Вы, продолжатели славных дел заводского комсомола, отмечаете столетие нашей комсомольской организации. Мы уверены, что каждое последующее поколение заводских комсомольцев впишет свои яркие страницы в летопись комсомольской организации завода, внесёт свой вклад в дело коммунистического воспитания молодёжи, построения нового общества. Мы шлём вам, людям будущего, наш комсомольский привет. Желаем успехов в труде и счастья. Пусть всегда горит в ваших сердцах огонь молодости и комсомольского задора», — говорится в послании комсомольцев завода имени Хруничева, которое будет храниться в музее предприятия.

Участники Совета Молодёжи прочли своё письмо в будущее, рассказали о современном ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, роли и задачах предприятия в системе Госкорпорации «Роскосмос», работе Совета молодёжи, выразили надежду на создание передовых космических разработок будущими поколениями Центра Хруничева, продолжение трудовых традиций и сохранение престижа предприятия.

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