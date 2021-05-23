Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#История#Пилотируемая космонавтика23.05.2021 04:10

Из «Энергии» – в космос

В этом году исполняется 55 лет со дня создания гражданского отряда космонавтов, позже отряда космонавтов Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос». Это одна из самых ярких страниц в истории предприятия. Первым среди гражданских еще в 1964 году в космосе побывал разработчик-проектант кораблей «Восток» и «Восход» К.П. Феоктистов. Но днем рождения отряда стало 23 мая 1966 года, когда в летно-испытательном отделе Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения при активном участии Главного конструктора С.П. Королева была создана первая группа космонавтов-инженеров.

И хотя в 2010 году по решению Федерального космического агентства отряд космонавтов РКК «Энергия» перестал существовать, в корпорации по-прежнему трудятся замечательные космонавты, продолжаются работы по основным направлениям деятельности, живы традиции, и в этот день для коллектива предприятия по-прежнему праздник. Нам есть чем гордиться! За эти годы было проведено 16 наборов в отряд — 56 человек, 52 из них стали профессиональными космонавтами, 42 совершили космические полеты. Космонавты «Энергии» участвовали в 97 полетах, прожили на орбите суммарно более 30 лет и более 500 часов отработали в открытом космосе.

Отряд космонавтов РКК «Энергия» — это в первую очередь люди, беззаветно преданные своему делу, связанному с созданием новой техники и освоением космического пространства. Герой Советского Союза, один из первых летчиков, получивших звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР», командир первого отряда космонавтов С.Н. Анохин создал коллектив профессионалов и заложил традиции, которым в отряде были верны десятилетия.

Первая группа гражданских космонавтов, сформированная для участия в испытаниях нового корабля «Союз» и лунных кораблей Л1 и Л3: В.Е. Бугров, В.Н. Волков, Г.М. Гречко, Г.А. Долгополов, А.С. Елисеев, В.Н. Кубасов, О.Г. Макаров. В летно-конструкторских испытаниях в космосе и не один раз участвовали пятеро: четырежды — О.Г. Макаров, трижды — Г.М. Гречко, В.Н. Кубасов, А.С. Елисеев, дважды — В.Н. Волков (трагически погиб вместе с Г.Т. Добровольским и В.И. Пацаевым — экипаж корабля «Союз-11» — после успешного выполнения программы ДОС-1). А.С. Елисеев участвовал в первой в мире стыковке двух пилотируемых аппаратов — космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» и первом переходе из одного корабля в другой. Космонавты-инженеры работали в составе всех экипажей на ДОСах. Признанными космическими исследователями являются космонавты предприятия В.В. Лебедев и Г.М. Гречко, начавшие свою деятельность еще на «Салютах». Впервые в 1985 году экипажу «Союза Т-13» — командиру корабля В.А. Джанибекову и бортинженеру В.П. Савиных — удалось реанимировать вышедшую из строя космическую станцию «Салют-7», на практике и в экстремальных условиях отработав методы наведения, сближения и стыковки с неуправляемым космическим объектом. В 1986 году экипаж «Союза Т-15» в составе Л.Д. Кизима и В.А. Соловьева совершил первый в мире и до сих пор единственный уникальный межорбитальный перелет с одной космической станции на другую и обратно, переправив из законсервированной орбитальной станции «Салют-7» на станцию «Мир» научную аппаратуру и оборудование.

В критических ситуациях, которые часто возникают на орбите, именно космонавты-испытатели отряда «Энергии» брали на себя ответственность за принятие главных решений и выполняли работы повышенной сложности. В 1997 году при испытании нового режима управления сближением произошло столкновение грузового корабля со станцией «Мир», в результате которого был поврежден модуль «Спектр», вышли из строя солнечные батареи, система терморегуляции, произошла разгерметизация модуля. Работу по изолированию поврежденного модуля и обеспечению работоспособности станции организовал бортинженер А.И. Лазуткин. Серьезными инженерными работами на «Мире» занимались космонавты нашего отряда, бортинженеры основных экипажей 24-й, 25-й и 26-й экспедиций П.В. Виноградов, Н.М. Бударин, С.В. Авдеев. Уникальными были и операции по сохранению станции «Мир» и обеспечению ее работоспособности до затопления, а также само затопление. Консервацией станции «Мир» занимался экипаж корабля «Союз ТМ-30» — бортинженер А.Ю. Калери вместе с командиром корабля С.В. Залетиным. В 2010 году в испытательном полете модернизированного космического корабля «Союз ТМА-М» на МКС (25/26-й длительной экспедиции) приняли участие двое наших космонавтов: А.Ю. Калери как командир корабля и О.И. Скрипочка как бортинженер. Летные испытания корабля, в котором были модернизированы системы управления, телеметрии, установлен принципиально новый вычислительный комплекс, прошли успешно.

Прав оказался Сергей Павлович: на космической орбите необходимы инженеры, участвующие в разработке и создании космических изделий. Отряд космонавтов предприятия доказал это на всех этапах развития космической техники, внеся значительный вклад в разработку и испытания пилотируемых космических кораблей «Восход», «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», «Союз ТМА», многоразового транспортного корабля «Буран», орбитальных станций «Салют», «Мир», МКС.

И хотя на сегодняшний день практики совмещения подготовки к космическим полетам и работы над новыми изделиями корпорации, отрабатывать которые предстоит на орбите, в «Энергии» не существует, не хотелось бы, чтобы она навсегда стала историей предприятия. В корпорации продолжают работать самые опытные космонавты страны: генеральный конструктор В.А. Соловьев, руководитель Центра 29Ц А.Ю. Калери, заместитель руководителя центра П.В. Виноградов, заместитель руководителя центра, начальник отдела внекорабельной деятельности А.Ф. Полещук, советник генерального директора А.П. Александров, эксперт В.В. Рюмин, главные специалисты А.С. Иванченков, Ю.В. Усачев, С.Е. Трещев, К.М. Козеев. Многие годы, занимаясь развитием пилотируемой космонавтики на Земле и в космосе, они и сегодня разделяют точку зрения С.П. Королева и уверены, что подготовка космонавтов должна вестись без отрыва от процесса создания техники.

А.Ю. Калери: «Инженерно-испытательная деятельность в космосе усложняется. Вместе с космонавтами-универсалами на космической орбите должны работать космонавты-конструкторы, инженеры, проектанты, испытатели. Они незаменимы при решении задач расширения деятельности на низкой околоземной орбите и за ее пределами, создания новой российской станции, разработке и осуществлении лунной программы».

А.П. Александров: «После объединения отряда космонавтов „Энергии“ с отрядом космонавтов Роскосмоса на базе ЦПК нашими испытателями И. Вагнером и С. Кудь-Сверчковым успешно выполнены космические полеты на МКС, включен в состав экипажа А. Бабкин, а кандидатом в космонавты отобран А. Кивирян. Мы убеждены, что и первыми космонавтами — испытателями нового корабля „Орел“ должны стать инженеры, которые участвуют в его разработке».

Ю.В. Усачев: «Современные проекты, такие как ПТК, технически сложны, нельзя оставить корабль без сопровождения. Должны быть свои испытатели. Сейчас космонавты из ЦПК приезжают раз в год, что недостаточно. За это время нельзя понять всех особенностей корабля, все технологические ограничения. В этом процессе надо постоянно участвовать. РКК „Энергия“, которая, по сути, является национальным центром пилотируемой космонавтики, нужны свои космонавты-испытатели. Если ты в этом не варился, не знаешь корабля изнутри, людей, которые делают его, возможностей производства, ты не можешь представить все необходимые замечания».

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