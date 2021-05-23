Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РК-Цифра#Константин Шадрин23.05.2021 22:50

Роскосмос будет использовать виртуальную реальность при создании техники

Создаваемый в Роскосмосе комплекс виртуальной реальности будет применяться для производства техники удаленными друг от друга конструкторами. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

«Комплексы виртуальной реальности могут применяться в разных сферах. Например, различные юридические лица, компании и коллективы дистанционно распределенных конструкторов смогут работать с одной и той же 3D-моделью изделия», — пояснил Шадрин.

Также комплекс может быть использован для взаимодействия по направлению робототехники, отображения мультимедийного контента по различным направлениям, в том числе для популяризации космонавтики, отметил директор департамента.

Созданием комплекса виртуальной реальности занимается «РК-Цифра» (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса). В 2020 году был представлен виртуальный шлем первого поколения «Роскосмос XR — 1». В 2021 году планируется создание комплекса «Роскосмос XR — 2» (рабочее название опытных образцов предсерийной партии комплектов устройств — «Сокол — 1»). Как пояснил директор департамента госкорпорации, это будет полноценный виртуальный шлем, который соответствует всем мировым аналогам, а по некоторым направлениям их превосходит. Создаваемый образец будет практически серийным прототипом, добавил он.

«Мы постепенно пришли к тому, чтобы выпустить полноценный программно-аппаратный комплекс, который включает в себя и средства отображения, и систему управления, систему позиционирования, и платформенные решения для управления контентом», — пояснил Шадрин.

Директор департамента подчеркнул, что спрос на комплексы уже есть со стороны в том числе гражданских заказчиков. В частности, он может применяться в тренажерной тематике, для обучения и решения других задач.

Источник: ТАСС23 мая 2021 года, 08:00

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