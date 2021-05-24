А. Широков: В этом году все желающие смогут улететь в отпуск с Дальнего Востока и вернуться обратно

Source: Russia – Council of the Federation

Программа субсидированных авиаперелетов растет и развивается, — отметил сенатор.

В этом году было принято беспрецедентное решение – Правительство распространило программу субсидирования авиаперевозок на всех, кто зарегистрирован и живет в ДВФО, сообщил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

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По его словам, субсидированный билет на московском направлении для всех дальневосточников стоит 10200 рублей. Кроме этого, действует программа плоских тарифов группы компаний «Аэрофлот» — 23900 рублей в обе стороны.

По словам Анатолия Широкова, Правительство России планирует выделить еще 2,5 млрд рублей на дальневосточные субсидированные авиаперевозки. В результате финансирование программы льготных авиаперелетов в 2021 году вырастет до 20 млрд рублей.

«Правительство серьезно работает над транспортной доступностью Дальнего Востока, мы это видим. Программа субсидированных авиаперелетов растет и развивается – и по времени, и по количеству тех, кто имеет право на льготные билеты», — подчеркнул парламентарий. Сенатор напомнил, что вначале программа действовала только с апреля по октябрь и охватывала узкую категорию жителей Дальнего Востока. Сейчас она работает весь год, круг пользователей программы, кто может улететь в Москву за 7200 рублей, очень широкий – инвалиды всех групп, сопровождающие их лица, граждане до 23 лет и старше 55 лет, многодетные семьи и тд.

В 2020-м году Правительством было выделено 15 млрд рублей на все субсидированные направления, в том числе Крым, Калининград и межрегиональные авиаперевозки

Увеличивается и финансирование программы. В 2020-м году Правительством было выделено 15 млрд рублей на все субсидированные направления, в том числе Крым, Калининград и межрегиональные авиаперевозки. Дальневосточный сегмент составлял 20 процентов от этой суммы. Сегодня на льготные авиаперевозки уже направлено 18 млрд рублей, большая часть – 60 процентов — на Дальний Восток.

«Магаданцы иногда задают вопрос: деньги выделяются, но билет в данный момент купить невозможно. Группа компаний «Аэрофлот» выпускает в продажу не все билеты сразу, а по частям, — рассказал сенатор. — Субсидированные билеты занимают не более 30 процентов на каждом борту. Остальные – плоский тариф. 22 апреля я общался с представителями Аэрофлота, они меня проинформировали, что на каждый летний рейс еще не куплено около 60-ти билетов. То есть, на каждом летнем рейсе у нас вами запас 60 билетов. Поэтому все желающие в этом году улетят в отпуск и вернутся обратно».

Продолжая тему развития авиаперевозок в ДВФО, Анатолий Широков прокомментировал создание единой дальневосточной авиакомпании. По его мнению, она необходима, чтобы упорядочить и гармонизировать авиаперелеты в рамках макрорегиона. «У нас затруднены перелеты между субъектами ДВФО, все мы знаем, что из Магадана легче улететь в Москву, чем в Анадырь, поэтому единая дальневосточная компания нам крайне нужна. В данный момент идет отработка маршрутов – местных и межрегиональных. Я убежден, что уровень финансовой поддержки со стороны Правительства России, внимание, которое этому уделяется и Правительством, и Полпредством ДВФО, позволяет говорить о том, что она скоро заработает».

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