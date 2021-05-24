В Каире подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством молодёжи и спорта Арабской Республики Египет

Source: Russia Ministry of Sport

23 мая в Каире (Египет) состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с Министром по делам молодёжи и спорта Арабской Республики Египет Ашрафом Субхи.

Олег Матыцин выразил признательность египетским коллегам за организацию встречи и обсуждение двустороннего сотрудничества. «Спорт показывает пример того, как важны единение, уважение своих партнёров, умение играть по правилам и поддерживать друг друга, – отметил Олег Матыцин. – Президенты России и Египта в ходе своих неоднократных встреч определили стратегию и конструктивные векторы развития двусторонних отношений между нашими государствами. Египет и Россия имеют многолетнюю историю отношений. Сегодняшняя встреча является демонстрацией того, что только вместе, делясь опытом, мы сможем преодолеть этот сложный период в жизни всего мирового сообщества».

В ходе встречи стороны обсудили организацию выставочных матчей по сквошу, футболу и гандболу, в том числе среди университетов, проведение совместных спортивных мероприятий в рамках Года гуманитарного сотрудничества между Египтом и Россией в 2021 году, содержание проекта Плана действий по реализации межведомственного Меморандума, а также аспекты сотрудничества по спортивной повестке на международных площадках.

По итогам встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством молодёжи и спорта Арабской Республики Египет.

Олег Матыцин поблагодарил Ашрафа Субхи за тёплый прием и гостеприимство, оказанное делегации, и пригласил его в Москву с ответным визитом.

В ближайшие два дня Олег Матыцин в качестве заместителя Председателя примет участие в очередном заседании Президиума 7-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которое состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Пресс-служба Минспорта России

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