В. Матвиенко приняла участие во II Женском форуме в Кузбассе

Source: Russia – Council of the Federation

Тема форума — «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область приняла участие во II Женском форуме в Кузбассе. Его темой стала «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19». Мероприятие прошло в рамках подготовки к Третьему Евразийскому женскому форуму.

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Сегодня в Кемеровской области женщины составляют почти половину всех занятых, в том числе и на промышленных предприятиях. Они занимают значительную долю руководящих должностей на производстве

Благодаря Женскому форуму, который проходит в Кузбассе, видно, сколько успешных, целеустремлённых женщин работает в регионе, отметила Валентина Матвиенко. «Сегодня в Кемеровской области женщины составляют почти половину всех занятых, в том числе и на промышленных предприятиях. Они занимают значительную долю руководящих должностей на производстве. Почти сорок процентов индивидуальных предпринимателей региона также составляют женщины. Нельзя забывать и о педагогах, медицинских работниках, работниках торговли и индустрии гостеприимства, о волонтёрах и общественницах. Сегодня нет такой сферы, где бы женщины ни проявляли себя, ни добивались бы успеха», — сказала глава СФ.

Она напомнила, что Третий Евразийский женский форум состоится в октябре 2021 г. в Санкт-Петербурге. «Наша встреча является важным этапом этого международного мероприятия. На сегодняшний день Форум является крупнейшей мировой площадкой для диалога женщин-лидеров».

По словам Валентины Матвиенко, Совет Форума работает постоянно, реализует целый ряд знаковых проектов, которые охватывают, в том числе такие сферы как наука, инновации, атомная промышленность, сохранение Арктики и многие другие. «Уже второй год реализуется Образовательная программа «Женщина-лидер» в рамках Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она показывает хорошие результаты, сегодня мы обсуждаем перспективу сделать эту программу международной».

Россия оказывает существенное влияние на мировую женскую повестку, выступает за формирование образа женщины как важной движущей силы глобального развития, подчеркнула Председатель СФ. Она отметила важность укрепления сотрудничества по развитию женской повестки с международными организациями, такими как Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), создаваемыми в рамках международного сотрудничества новыми женскими объединениями в форматах АТЭС, БРИКС и ШОС.

По мнению Валентины Матвиенко, одна из главных целей евразийского женского движения – актуализировать глобальную женскую повестку с учётом новых реалий, с которыми сталкивается мир. Прежде всего, это борьба с коронавирусной инфекцией, восстановление экономики и социальной сферы после ограничений, а также решение экологических проблем.

Пандемия в очередной раз показала, что такие традиционно женские качества, как забота, милосердие, сострадание способны «сдвигать горы»

«Пандемия в очередной раз показала, что такие традиционно женские качества, как забота, милосердие, сострадание способны «сдвигать горы», — сказала спикер СФ.

Она отметила, что Россия сумела оперативно настроить на борьбу с инфекцией систему здравоохранения и своевременно принять меры по поддержке граждан, семей и предприятий, врачей и социальных работников.

II Женский форум в Кузбассе «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19»

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Валентина Матвиенко

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II Женский форум в Кузбассе «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19»

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II Женский форум в Кузбассе «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19»

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II Женский форум в Кузбассе «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19»

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II Женский форум в Кузбассе «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19»

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Кемеровской области – Кузбасса Сергеем Цивилевым

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что в промышленности России занято почти 4 млн женщин. «Только в Кемеровской области они составляют практически половину занятых на производстве. Не случайно именно Кузбасс стал инициатором проведения II Женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19».

В условиях вызовов, с которыми столкнулся весь мир, формируются новые задачи, в решении которых женщины играют все более значимую роль, сказала вице-спикер СФ. «Трудом женщин в пандемию было обеспечено бесперебойное функционирование многих важнейших отраслей экономики, от которых зависела жизнь людей. К примеру, только на производстве лекарств более 60 процентов работников – именно женщины».

Галина Карелова сообщила, что Совет Евразийского женского форума совместно с Министерством промышленности и торговли РФ в рамках проекта «Женщины за устойчивое промышленное развитие» ведет системную работу по увеличению доли женщин в промышленности, модернизации системы подготовки кадров на основе лучших мировых практик, а также по развитию новых отраслей, в числе которых и один из самых быстро растущих сегментов экономики – креативные индустрии. Основные достижения в реализации проекта, а также новые направления и ключевые приоритеты будут представлены в рамках форума в Кузбассе, добавила она.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ЦивилевСергей ЕвгеньевичГубернатор Кемеровской области – Кузбасса особо отметил, что основа государства, российской национальной культуры – это семья, и в ней особо важна роль женщины. По его словам, форум стал площадкой для обсуждения возможностей дальнейшего расширения участия женщин во всех сферах общественной жизни, в отраслях экономики.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области представители в СФ от законодательного и от исполнительного органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и Алексей Синицын, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

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