Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов24.05.2021 15:50

В ЦПК представили участников космического полета МКС-66

Сегодня, 24 мая 2021 года, руководству и сотрудникам Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина представили участников космического полета длительной экспедиции МКС-66 и программу их подготовки.

Решением Межведомственной комиссии по отбору космонавтов от 14 мая 2021 года в состав экипажей МКС-66 для реализации целевой работы на российском сегменте Международной космической станции в качестве участников космического полета в основной экипаж назначены:

Клим Шипенко — режиссер-постановщик, драматург;

Юлия Пересильд — актриса театра и кино.

В дублирующий экипаж назначены:

Алексей Дудин — оператор-постановщик;

Алена Мордовина — актриса театра и кино.

Командиром основного экипажа МКС-66 стал космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а его дублером — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

«Приступаем к подготовке экипажей МКС-66. Впервые функции участников космического полета будут выполнять наши сограждане. Подготовка будет проводиться в сжатые сроки. Уверен, что специалисты ЦПК с этой задачей справятся», — отметил врио начальника ЦПК Максим Харламов.

Начальник КПСЦ Денис Ядренцев сообщил, что программа подготовки участников космического полета штатная и также подчеркнул, что единственное отличие — необходимость уложиться в короткие сроки. До старта осталось чуть больше четырех месяцев.

«У меня есть опыт съемок фильма на космическую тему и некоторое представление об устройстве аппаратов, — рассказал Клим Шипенко, снявший в качестве режиссера драму „Салют-7“. — Мы готовы приступить к подготовке и надеемся освоить необходимый объем знаний».

Актриса Юлия Пересильд поддержала коллегу и призналась, что ей предстоит всему обучаться с нуля.

«Самое главное, что ребята морально и физически готовы приступить к занятиям и тренировкам. Есть цель, есть понимание процесса. Нет сомнений в том, что экипаж будет подготовлен. У нас лучшие в мире инструкторы и они настроены позитивно», — подчеркнул командир основного экипажа МКС-66, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Дублеры поблагодарили всех за оказанное доверие, и сообщили, что рады приступить к занятиям в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Подготовка участников космического полета к экспедиции на МКС разбита на две тренировочных сессии.

24 мая 2021 года стартует первая сессия продолжительностью в четыре недели. Творческая группа будут изучать системы пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, пройдут тренировки по действиям экипажа в случае нештатной посадки спускаемого аппарата на водную поверхность, подготовку к операторской деятельности в условиях кратковременной невесомости на самолете-лаборатории. Каждому участнику космического полета специалисты Научно-производственного предприятия «Звезда» изготовят ложемент.

Вторая тренировочная сессия запланирована на период с июля по октябрь 2021 года и включает в себя занятия по медико-биологической и комплексной подготовке, примерку скафандров, экзаменационные тренировки. Старт космического корабля «Союз МС-19» запланирован на октябрь 2021 года.

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