Делегация сенаторов принимает участие в работе 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза

Source: Russia – Council of the Federation

Очередное заседание Ассамблеи МПС открыла 207-я сессия Руководящего совета МПС.

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза. По причине пандемии COVID-19 мероприятие впервые проходит в режиме видеоконференции.

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Сенаторов возглавляет заместитель Председателя СФ Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл В состав делегации входят председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан члены Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области и Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

От имени российской делегации Константин Косачев приветствовал участников форума.

Первым мероприятием, которое открыло очередное заседание Ассамблеи МПС, стала 207-я сессия Руководящего совета МПС. В рамках сессии приняты Специальные правила процедуры для сессий Ассамблеи и Постоянных комитетов в режиме видеоконференции. Эти правила соответствуют аналогичным процедурам, принятым некоторыми международными организациями в ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19, а также уже принятым специальным правилам процедуры виртуальных сессий Руководящего совета МПС.

В ходе открытия сессии Председатель МПС Дуарте Пашеку представил концепцию развития МПС, а также доклад о своей деятельности и мероприятий Исполнительного комитета после последнего заседания Руководящего совета, которое состоялось 1–3 ноября 2020 года.

Генеральный секретарь организации Мартин Чунгонг представил ежегодный отчет о деятельности МПС в 2020 году, в том числе о взаимодействии МПС с Организацией Объединенных Наций, также были подведены итоги Стратегии организации на 2017–2021 годы.

Особое место в ходе дискуссии заняло обсуждение вопроса достижения универсального членского состава в МПС. Несмотря на то, что за последние десять лет количество государств-членов организации увеличилось со 155 до 179 участников, организация проводит активные мероприятия по достижению максимального количества.

В рамках 207-й сессии Руководящего совета учреждена ежегодная специальная премия для групп членов парламентов и отдельных парламентариев в честь отцов-сооснователей МПС Фредерика Пасси и Уильяма Кремера (оба лауреаты Нобелевской премии мира).

Впервые эта российская инициатива была озвучена в ходе 139-й Ассамблеи МПС (10 – 19 октября 2018 г.) Константином Косачевым, который на тот момент занимал пост Вице-председателя МПС.

Одновременно состоялись выборы в различные органы МПС, подведены финансовые итоги деятельности МПС за 2020 год, представлены отчеты постоянных комитетов организации и иных органов.

В ходе обсуждения будущих международных парламентских мероприятий участники дискуссии отметили проводимую работу по подготовке и организации Всемирной конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу, запланированной к проведению 16–18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге (проводится Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, принимающая сторона – Российская Федерация).

26 мая в первый день начала работы самой Ассамблеи МПС состоится общая дискуссия с участием видных парламентариев и иных деятелей на тему «Преодоление пандемии сегодня и обеспечение лучшей жизни завтра: роль парламентов».

В ходе 142-й Ассамблеи МПС ожидается принятие следующих резолюций «Парламентские стратегии по укреплению мира и безопасности в рамках противодействия угрозам и конфликтам, связанным со стихийными бедствиями и их последствиями» (Постоянный комитет по вопросам мира и международной безопасности), а также «Продвижение цифровизации и циркулярной экономики в целях достижения целей устойчивого развития (ЦУР), ответственного потребления и производства» (Постоянный комитет по вопросам устойчивого развития).

Кроме того, в течение нескольких недель, предшествовавших Ассамблее, начиная с середины апреля 2021 года в виртуальном формате прошли Форум женщин-парламентариев, Форум молодых парламентариев, а также заседания Постоянных комитетов и других органов Межпарламентского союза.

Ассамблея продлится до 28 мая 2021 года.

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