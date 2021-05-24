Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сколково#Startup Village24.05.2021 12:50

Дмитрий Рогозин принял участие в работе Startup Village 2021

«В ближайшие 2-3 года произойдут события, которые перевернут представления об отечественной космонавтике». Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин принял участие в работе Startup Village 2021. Открывающей сессией Startup Village стало его интервью онлайн-интервью, в котором были затронуты темы интеграции «стартапов» в космические технологии, необходимость космических программ для развития земных технологий, а также космический туризм.

Дмитрий Рогозин согласился, что происходит ренессанс интереса к космическим программам в мире.

«Космос всегда был полезен для Земли, мы обязаны ежедневно работать в условиях среды, которая агрессивна к человеку и его творениям, — отмечает глава Роскосмоса. — Преодолевая это препятствие, мы создаем технологии во благо человека».

По словам Дмитрия Рогозина, космос в России «драйвит» науку, технологии, предпринимателей, школьников. «Оглянитесь вокруг — технологии, связанные с космосом, окружают нас: это спутниковые сервисы для услуг связи, телевидения, радио, интернет вещей, дистанционное зондирование земли, метеопрогнозы и навигация».

В пример одного из проектов Дмитрий Рогозин привел программу дистанционного зондирования земли «Сфера» для удовлетворения перспективных потребностей абонентов. По мнению главы Госкорпорации «Роскосмос», наиболее перспективные сейчас «стартапы» в космические технологии — это мониторинг космического пространства, создание новых материалов, инженерных решений, операторских услуг для использования существующих сервисов.

Дмитрий Рогозин также поделился статистическими данными: объем космической экономики в мире составляет $ 350-400 млрд. Объем данных, который передает Госкорпорация «Роскосмос» федеральным органам госвласти, в коммерческих цифрах составляет 55 млрд рублей.

Большинство частных компаний находится сегодня в начале пути. Но есть и те, кто уверенно заявил о себе: «Геоскан», «Спутникс», «Азмерит», «ОКБ Пятое поколение». Для молодых стартапов, которые только стремятся попасть в зону видимости Роскосмоса, Дмитрий Рогозин назвал две составляющих успеха: резидентство в технопарке и прохождение комиссии по науке.

«Мы создаем два собственных технопарка, где в формате „единого окна“ стартап сможет заявить о себе», — подытожил глава Госкорпорации «Роскосмос».

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