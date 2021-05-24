Д. Гусев: Опираясь на межнациональную дружбу и сотрудничество, мы можем достичь процветания НАО и в целом страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в празднике национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа принял участие в празднике национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!». Мероприятие прошло в рамках Международного дня соседей, который отмечают в России ежегодно с 2006 года.

Организатором праздника выступило территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Старый аэропорт» в партнерстве с «Этнокультурным центром Ненецкого автономного округа».

Как пояснила председатель Совета ТОС «Старый аэропорт» Виктория Боброва, мероприятие стало возможным благодаря победе ТОС в конкурсе грантов на реализацию социально значимых проектов для некоммерческих организаций, который проводила администрация Нарьян-Мара.

Денис Гусев принял участие в празднике национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!»

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Праздник национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!»

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Праздник национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!»

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Праздник национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!»

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Денис Гусев принял участие в празднике национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!»

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Денис Гусев принял участие в празднике национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!»

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Праздник национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!»

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Денис Гусев принял участие в празднике национальных культур «Нарьян-Марская гостьба. Живи, традиция!»

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Русские, ненцы, коми, дагестанцы, узбеки, чуваши — мастера декоративно-прикладного творчества, национальные коллективы, члены землячеств и диаспор Ненецкого АО показали культуры своих народов и познакомили гостей с национальной кухней. Активисты территориальных общественных самоуправлений Нарьян-Мара провели различные творческие мастер-классы.

Такие мероприятия воспитывают культуру межнационального общения и уважение к традициям других народов. Ненецкий автономный округ — многонациональный регион

Денис Гусев обошел тематические площадки, ознакомился с выставками и мастер-классами, попробовал блюда национальной кухни и лично поприветствовал участников праздничного народного гуляния.

«Такие мероприятия воспитывают культуру межнационального общения и уважение к традициям других народов. Ненецкий автономный округ — многонациональный регион. Тут мирно живут, учатся и работают представители 75 из 193 национальностей России. Это очень важно, поскольку, только опираясь на межнациональную дружбу и сотрудничество мы можем достичь процветания региона и в целом страны»,- отметил Денис Гусев.

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