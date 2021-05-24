Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#НИИМаш#Орел24.05.2021 15:20

Завершается создание двигателя МВСК02 для корабля «Орел»

В Научно-исследовательском институте машиностроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» имени В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») завершается автономная экспериментальная отработка ракетного двигателя МВСК02, который предназначен для обеспечения маневрирования в космосе перспективного пилотируемого транспортного корабля «Орел».

Ракетный двигатель МВСК02 существенно отличается от находящихся ныне в эксплуатации двигателей-аналогов, в его конструкции успешно реализован ряд технических решений, позволяющих обеспечить стабильность тягово-расходных характеристик при любых условиях эксплуатации, а также быструю динамику запуска во время каждого включения.

«На данный момент завершены климатические, коррозионные и огневые ресурсные испытания трех экземпляров двигателя, экспериментально подтвердившие назначенный срок службы — 7 лет, включая 560 суток летной эксплуатации в космосе», — комментирует заместитель главного конструктора по эксплуатации и испытаниям НИИМаш Владимир Муркин.

Для обеспечения комплексных испытаний макетов транспортного корабля «Орел» уже изготовлены и поставлены в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос) 30 экземпляров так называемых «модальных макетов» для вибродинамических и тепловакуумных испытаний, а также 16 экземпляров стендового варианта двигателя МВСК02-01, специально предназначенных для огневых стендовых испытаний.

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