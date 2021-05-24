Киберспортсмены подтянулись к движению ГТО

Source: Russia Ministry of Sport

В рамках Чемпионата России по компьютерному спорту в Челябинске была организована площадка ГТО, где участники и гости мероприятия могли попробовать выполнить несколько видов нормативов комплекса.

«В здоровом теле здоровый дух – это не просто слова для киберспортсмена, это основа. Без физической подготовки невозможно достичь успеха в компьютерном спорте. Это доказано за последние годы совершенно точно. Комплекс ГТО даёт возможность протестировать себя и понять, на каком уровне ты находишься», – сказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В течение двух дней перед дворцом спорта «Юность» работала площадка ГТО, которую посетили более 3000 гостей и участников турнира. Все результаты участников фиксировали сертифицированные судьи. На площадке ГТО с помощью мобильного приложения сотрудники Центра тестирования помогали зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск к нормативам, а также в тестовом режиме испытать свои силу и ловкость.

Если же на руках у испытуемого уже было медицинское разрешение, участник мог выполнить нормативы «в зачёт». Таким правом воспользовались 150 человек.

Киберспортсмены испытали свои силы в следующих нормативах: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, наклон вперёд из положения стоя, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине и рывок гири.

Пресс-служба Минспорта России

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