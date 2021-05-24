Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1724.05.2021 11:50

Корабль «Прогресс МС-17» отправится к МКС в ночь на 30 июня

Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-17» к Международной космической станции планируется в ночь на 30 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

«(Старт намечается в) 2.27 мск», — сказал он.

«Грузовик» запустят ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Ожидается, что он причалит к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции 2 июля.

Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей «Прогресс» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

Источник: РИА Новости23 мая 2021 года, 03:03

MIL OSI