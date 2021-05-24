Л. Гумерова: Лучшие проекты студентов из разных регионов по цифровой эволюции авторских прав будут изучены в рамках Совета по интеллектуальной собственности при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялась Всероссийская молодежная научно-практическая конференцию по интеллектуальной собственности.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела Всероссийскую молодежную научно-практическую конференцию по интеллектуальной собственности «Цифровая эволюция авторских и смежных прав».

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Сенатор отметила, что конференция проводится в шестой раз. Ранее она проходила на площадке СФ, в Уфе, а также в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Каждый раз конференция имеет новый формат. Неизменными остаются ее основные цели, прежде всего, стимулирование творчества молодёжи, популяризация развития рынка интеллектуальной собственности в нашей стране», — сказала она.

По мнению Лилии Гумеровой, сегодня именно интеллектуальная собственность становится ключевым фактором, определяющим рост национальных экономик. «Этой теме в СФ традиционно придают большое значение, в том числе в рамках Совета по вопросам интеллектуальной собственности», — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что в соответствии с реализацией поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга удалось увеличить количество регистраций традиционных товаров российских регионов в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ) и географического указания (ГУ). Это дает широкие возможности регионам по продвижению своих товаров.

Лилия Гумерова затронула проводимую работу по реализации утвержденной Правительством РФ «дорожной карты» по трансформации делового климата «Интеллектуальная собственность». Она также сообщила, что рабочей группой под руководством первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова ведется разработка стратегической инициативы «Новый рынок интеллектуальной собственности».

Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Лилия Гумерова

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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Молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»

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В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов, проректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Майя Евдокимова, декан юридического факультета РГАИС Ольга Терещенко, заместитель декана Юридического факультета РГАИС Юрий Рахлей.

Интеллект в современном мире становится основным фактором экономического и социального развития

В ходе конференции студенты РГАИС и Финансового университета при Правительстве РФ из разных регионов страны представили свои проекты, раскрывающие проблемные темы в сфере авторских и смежных прав, влияния новых технологий на их эволюцию.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова указала на продемонстрированный участниками творческий подход, поиск новых идей и предложений, включая законодательные, по развитию института интеллектуальной собственности. Сенатор предложила продолжить совместную работу в этой сфере с Советом по интеллектуальной собственности при СФ в предстоящую осеннюю сессию. «Интеллект в современном мире становится основным фактором экономического и социального развития. Важно, создавая современный интеллектуальный продукт, научиться эффективно его защищать, распоряжаться. Обязательно рассмотрим прозвучавшие инициативы вместе с нашими экспертами для их дальнейшего возможного учета и развития», — заключила парламентарий.

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