М. Ахмадов: Туристические проекты в Чечне с каждым годом привлекают все больше гостей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в IV-м международном фестивале активного отдыха и туризма в Грозном.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики принял участие в IV-м международном фестивале активного отдыха и туризма в г.Грозном.

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«Министерство туризма Чеченской Республики подготовило насыщенную программу для гостей международного фестиваля «Шашлык-Машлык»: это мастер-классы по приготовлению национальных блюд, спортивные состязания, развлекательная программа для взрослых и детей. Фестиваль входит в десятку лучших гастрономических событий России», — сообщил Мохмад Ахмадов.

Сенатор отметил, что грамотные и своевременные меры, предпринятые руководством Чечни, способствовали улучшению эпидемиологической обстановки, что позволило провести этот праздник для гостей и жителей региона. К мероприятию на центральной площади г. Грозного была построена фестивальная площадка, включающая в себя 7 интерактивных тематических зон, где проводились кулинарные мастер-классы, а также ярмарка национальных продуктов.

Мохмад Ахмадов сообщил, что помимо развлекательных, спортивных и кулинарных активностей на фестивале представлена выставка ретроавтомобилей, а также региональная туристическая программа «Visit Chechnya» с презентацией туристского потенциала Чеченской Республики.

«На территории нашей республики уже реализовано множество проектов туристской направленности, которые с каждым годом привлекают все больше гостей: это лечебно-оздоровительные, горнолыжные курорты, объекты культурного, исторического наследия чеченского народа, которые также вызывают большой интерес со стороны туристов. Руководство региона уделяет особое внимание развитию туристического сектора, играющего важную роль в раскрытии потенциала Чечни: поддержание безопасности, развитие инфраструктуры, строительство новых объектов, — все это позволяет не только развивать туризм в регионе, но создавать новые рабочие места. Такая работа благотворна не только для гостей, но и для жителей региона», — подчеркнул сенатор.

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