Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Конкурс#Орбита молодежи24.05.2021 09:30

Начался прием заявок на конкурс «Орбита молодежи»

Госкорпорация «Роскосмос» начинает прием заявок 2021 года на Всероссийский молодежный конкурс научно-технических работ «Орбита молодежи». Прием заявок будет проводиться в электронном виде на портале в период с 24 мая по 2 июля 2021 года. Оператором конкурса этого года выступает Корпоративная Академия Роскосмоса.

К участию в конкурсе принимаются:

Научно-технические работы с результатами научных исследований и разработок;

проектно-конструкторские и методические разработки;

экспериментальные работы;

работы по созданию и внедрению в производство прогрессивных технологических процессов, материалов, совершенствованию методов управления и организации разработок.

Условия участия в конкурсе и порядок подачи работ определены в Положении о Всероссийском молодежном конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи» (документы доступны в разделе Конкурс научных работ). Финал планируется с 20 сентября по 24 сентября 2021 года в г. Москве в рамках VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «„Орбита молодежи“ и перспективы развития российской космонавтики».

Лауреаты 1, 2 и 3 премий конкурса получат возможность публикации своих работ в ведущих рецензируемых научных журналах, экспертного сопровождения своих проектов со стороны экспертного сообщества Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Лауреаты 1 премии пройдут образовательную программу на космодроме Байконур.

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