Н. Куликовских приняла участие во Всероссийском мероприятии «Встреча на Родине героя»

Source: Russia – Council of the Federation

На Родину знаменосца Победы Михаила Егорова в г. Смоленск приехали гости со всей России.

На Родину знаменосца Победы Михаила Егорова в г. Смоленск приехали гости со всей России. Для них были организованы тематический семинар, посвященный реализации проекта, экскурсии, «круглые столы». Ключевым событием трехдневного форума стал онлайн-урок мужества «Знаменосцы Победы».

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Об этом сообщила член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских. КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области

В своем обращении к участникам урока сенатор рассказала историю неизвестного знаменосца, сохранившего полковое знамя еще в июле 1941 года в ходе боев на Соловьевой переправе через Днепр в Кардымовском районе Смоленской области. «Сколько таких неизвестных красноармейцев в самом начале войны несли флаги и знамена своих войсковых частей с честью и достоинством, как будто уже тогда это были знамена Победы».

Нина Куликовских приняла участие во Всероссийском мероприятии «Встреча на Родине героя»

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Нина Куликовских приняла участие во Всероссийском мероприятии «Встреча на Родине героя»

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Нина Куликовских приняла участие во Всероссийском мероприятии «Встреча на Родине героя»

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Зрителями Урока мужества стали школьники, молодежь, студенты, кадеты из всех регионов России. О своих героических родственниках рассказали потомки знаменосцев Победы. Организатором урока мужества выступил Бессмертный полк России.

В рамках Форума Нина Куликовских провела встречу с поисковиками Смоленской области, в том числе с участием гостей, прибывших из регионов России. Состоялся обстоятельный разговор об истории, традициях, достижениях, проектах поискового движения России. Была организована выставка экспонатов, найденных в ходе этих работ.

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