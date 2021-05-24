Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил с Последним звонком учащихся города Маркс Саратовской области.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Марксовский район. Сенатор принял участие в празднике «Последний звонок» в школе № 4 города Маркса.

Олег Алексеев рассказал, что в 2021 г. из школ Саратовской области выпускаются свыше 10 тысяч одиннадцатиклассников. В Марксовском районе последний звонок прозвенел для 220 одиннадцатиклассников. В школе № 4 со школой попрощался 51 выпускник.

Олег Алексеев принял участие в празднике «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Олег Алексеев

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Праздник «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Праздник «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Олег Алексеев принял участие в празднике «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Олег Алексеев принял участие в празднике «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Олег Алексеев принял участие в празднике «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Олег Алексеев принял участие в празднике «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Праздник «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Праздник «Последний звонок» в школе № 4 г. Маркса

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Сенатор поздравил учащихся, поблагодарил педагогов и родителей. «Школа – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Мы с благодарностью вспоминаем школьные годы, которые станут основой ваших достижений в профессиональной деятельности», – сказал Олег Алексеев. «Наступает день, когда придется делать самостоятельные шаги, определяться с выбором профессии, идти навстречу новым открытиям и достижениям. Уверен, всё у вас получится. Вы молоды, полны сил, уверенности, энергии, сможете реализовать свои способности и приносить пользу Отечеству и малой родине».

Парламентарий вручил благодарственные письма педагогам и выпускникам, а также памятный подарок школе. Слова напутствия прозвучали от директора школы Натальи Фадеевой, первых учителей и родителей.

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