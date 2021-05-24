О принятии Комиссией ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию белорусской резолюции по противодействию торговле людьми

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

24 мая 2021 г.



21 мая 2021 г. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на сессии в г.Вене консенсусом приняла инициированную делегацией Республики Беларусь резолюцию ”Реализация Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми“. Комиссия рекомендовала Экономическому и Социальному Совету ООН принять резолюцию как свою собственную.

Справочно. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию была создана почти 30 лет назад и как одна из функциональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН является органом ООН, ответственным за разработку политики в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Резолюция направлена на укрепление международного сотрудничества и усилий государств-членов ООН по борьбе со всеми формами торговли людьми. В документе сбалансировано и лаконично отражены основные вехи в реализации Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми и новые вызовы, в том числе связанные с пандемией.

Принятие резолюции свидетельствует о признании и дальнейшем укреплении активной и инициативной роли Беларуси в продвижении темы объединения глобальных усилий в противодействии торговле людьми на международном уровне, а также о высоком внимании, которое по-прежнему уделяется этой теме со стороны международного сообщества.

Принятая резолюция является прологом к дальнейшей работе по противодействию торговле людьми в этом году, включая подготовку заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по обзору выполнения Глобального плана и принятие соответствующей резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

версия для печати

MIL OSI