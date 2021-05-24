Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Лунное затмение#Луна24.05.2021 19:15

Полное лунное затмение 26 мая

Лунное затмение на космодроме Восточный

26 мая 2021 года произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Причем разница между первыми двумя составит чуть больше 9 часов (в апреле она составляла более 11 часов). Момент наступления полнолуния — 26 мая 2021 в 14:14 мск — разминется с прохождением Луной точки перигея — 26 мая 2021 в 04:52 мск — на 9 часов 22 минуту. Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну — самую большую Луну 2021 года. И не просто Суперлуну, а полное затмение Суперлуны.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Это затмение происходит во время «суперлуния», вблизи точки перигея лунной орбиты, угловой диаметр Луны составит d=33’24’’, а угловой диаметр земной тени D=92’40’’ или 2,78d (лунных диаметра).

Итак, 26 мая 2021 с 12:45 до 15:53 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на Дальнем Востоке России. Луна в ходе своего движения по орбите В 14:19 мск погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 лунного диаметра. Полная фаза лунного затмения продлится всего лишь 14,5 минуты. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

Ход затмения:

26 мая 2021 года в 11:48 мск Луна коснется земной полутени (Р1) — в это время начнется полутеневое затмение. Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

В 12:46 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени (U1) — это начало частного затмения; в это время уже хорошо будет видно потемнение западного лунного лимба. Луна начнет погружение в тень Земли.

В 14:12 мск Луна полностью погрузится в земную тень (U2) — в это время начнется полное затмение. В этот момент Луна может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенок. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от степени потемнения лунного диска других полных лунных затмений. Лунный диск может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе.

В 14:19 мск наступает максимальная фаза полного затмения (MAXIMUM) — Луна полностью окажется в земной тени; в этот момент потемнение (покраснение) нашей спутницы максимально. Луна в этот раз будет находиться в земной тени всего 14,5 минут.

В 14:27 мск Луна начинает выходить из земной тени (U3)— конец полного затмения и начало его частных фаз. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.

В 15:53 мск Луна полностью выходит из земной тени (U4) — конец частных фаз и начало полутеневого затмения.

В 16:50 мск Луна полностью выходит из земной полутени (Р4). Конец затмения.

Наибольшая фаза затмения составит 1,0095 в 14:19 мск. Общая продолжительность затмения: 5 часов 2 минуты (с 11:48 мск до 16:50 мск). Теневое затмение продлится 3 часа 7 минут (с 12:46 мск до 15:53 мск). Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли.

Видимость затмения

Затмение Луны 26 мая 2021 года или его частные фазы можно будет увидеть везде, где во время затмения (с 11:48 мск до 16:50 мск) Луна будет находиться над горизонтом. Затмение наблюдается из следующих географических регионов: Восточная Азия, Австралия, Тихий океан, Америка.

Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке.

В России: для большей части России это лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Например, в Петропавловске-Камчатском полная фаза затмения произойдет в 23:19 по местному времени. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения. На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет.

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