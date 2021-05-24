Source: Russia – Council of the Federation

В составе делегации — заместитель Председателя СФ Галина Карелова, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, а также представители в СФ от Кемеровской области – Кузбасса — член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин и член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын.

MIL OSI