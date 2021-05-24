Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РК-Цифра#Константин Шадрин#ЦПК24.05.2021 22:10

РК-Цифра создаст тренажер космического корабля для ЦПК

Тренажер пилотируемого космического корабля будет создан на основе комплекса виртуальной реальности, создаваемого отраслевым IT-интегратором Роскосмоса РК-Цифра. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС директор Департамента цифрового развития Госкорпорации Константин Шадрин.

«ЦПК [Центр подготовки космонавтов] очень сильно заинтересовался создаваемым комплексом виртуальной реальности и попросил на тестирование один из образцов, прорабатывается вопрос создания тренажера пилотируемого космического аппарата именно с нашими технологиями», — отметил Шадрин.

По словам директора департамента, тренажер должен быть универсальным и для существующего корабля «Союз», и для перспективного «Орла». «Это направление у нас вытекло из прототипов тренажеров для коллег-авиаторов», — пояснил он.

В тренажере космических кораблей будут добавлены некоторые элементы, которые находятся за пределами технологий виртуальной реальности, в том числе имитация невесомости.

Созданием комплекса виртуальной реальности занимается РК-Цифра (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса). В прошлом году была разработана серия образцов шлемов виртуальной реальности поколения «Роскосмос XR-1». В этом году планируется создание комплекса «Роскосмос XR-2» (рабочее название опытных образцов предсерийной партии комплектов устройств — «Сокол-1»).

Источник: ТАСС23 мая 2021 года, 01:12

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