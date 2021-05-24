Соответствие целевому назначению — адаптация рекомендаций МВФ к новой экономической действительности

Source: IMF – News in Russian

Фабиан Борнхорст и Чейла Пазарбашолу

24 мая 2021 г.

(Фото: Adelevin by Getty Images)

Международный валютный фонд реагирует на трудности в области экономической политики быстро меняющейся мировой экономики, еще не оправившейся от кризиса COVID-19: он модернизирует методы предоставления государствам-членам рекомендаций по экономической политике на регулярной основе — процесс известный как надзор.

Регулярные проверки состояния экономики государств-членов, известные как консультации в соответствии со Статьей IV, по-прежнему будут охватывать вопросы налогово-бюджетной, денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики, которые являются центральными в работе Фонда.

В будущем мы систематически будем добавлять аспекты, которые имеют значительное макроэкономическое влияние, например, изменение климата и цифровые технологии, в целях повышения эффективности выполнения своих надзорных функций.

Адресные и целевые рекомендации странам по вопросам экономической политики также помогут директивным органам лучше подготовиться к изменению экономического ландшафта.

Быстро меняющийся мир с новыми и старыми проблемами

Пандемия COVID-19 является поворотным моментом недавно начавшегося XXI века. Пандемия обнаружила новые риски и вторичные эффекты, а также значительные факторы неопределенности в отношении восстановительного роста.

Перспектива трансформационных изменений существовала и до пандемии. Мир становится более взаимосвязанным, тенденции, связанные с цифровизацией и неравенством, ускоряются, а решение проблемы изменения климата сейчас является основной приоритетной задачей.

Кроме того, сейчас директивным органам также приходится справляться с кризисом COVID-19. Прежде всего, спасая жизни и средства к существованию, а затем обеспечивая устойчивый восстановительный рост и предотвращая долговременный экономический ущерб.

С этой целью они должны решить вопросы, на которые часто нет простых ответов, в том числе: как следует выстроить меры политики, чтобы сохранить достаточный объем поддержки, при этом обеспечивая стабильность и устойчивый рост? Как директивным органам следует реагировать, когда пространство для маневра ограничено, поскольку макроэкономические инструменты уже широко использовались во время мирового финансового кризиса? Как можно регулировать несинхронизированные и неодинаковые темпы восстановления экономики, чтобы страны, до сих пор борющиеся с пандемией, не отстали еще больше?

Модернизация системы надзора Фонда

Для преодоления этих изменений рекомендации Фонда по вопросам экономической политики изменяются как по своей сущности, так и с точки зрения взаимодействия Фонда с государствами-членами.

Это новое направление освещается в Комплексном анализе надзорной деятельности 2021 года, который недавно был утвержден Исполнительным советом Фонда. В данном анализе (первом с 2014 года) отражены широкие обсуждения с официальными органами государств-членов, внешними экспертами и другими заинтересованными сторонами. В нем обозначены четыре приоритетные задачи, которые в дальнейшем будут определять надзорную деятельность Фонда:

Преодоление рисков и неопределенности. В рекомендациях по вопросам экономической политики должен лучше оцениваться диапазон возможных результатов. Это поможет подготовиться к худшему, чем ожидалось, развитию событий, при этом также заботясь о том, чтобы меры политики учитывали неожиданные положительные изменения и возможности.

Для этого потребуется улучшить понимание компромиссов между риском и выгодой, поддерживаемых за счет планирования на случай непредвиденных обстоятельств и мер, ориентированных на управление рисками. Такие рекомендации могут содержать количественные соображения, например, необходимый объем страхования от стихийных бедствий, и качественные аспекты, например, способы извлечения выгоды из непредвиденного экономического роста.

Предупреждение и смягчение вторичных эффектов. Пандемия ясно показала масштаб глобальной взаимосвязи. События в одной стране могут иметь значительные последствия во всем мире. Различия в темпах восстановления экономики могут усилить влияние нормализации политики. Дальнейшее развитие событий будут формировать новые источники таких вторичных эффектов, включая меры политики в сфере здравоохранения, изменение климата и цифровизацию. Крайне важно будет выявить и оценить экономические вторичные эффекты и последствия политики, а также предоставить рекомендации по их смягчению и предотвращению. Улучшение диалога между источниками и объектами воздействия вторичных эффектов также может оказаться полезным для международного экономического сотрудничества.

Содействие экономической устойчивости. Необходимо более широкое понимание экономической устойчивости. Продолжительный период экономической стабильности является необходимым, но недостаточным условием достижения экономической устойчивости. Тенденции в развитии демографической ситуации, динамике неравенства, социально-политических изменениях и в области изменения климата влияют на экономическую стабильность и будут обсуждаться более систематично. Не все тенденции имеют одинаково серьезное значение для всех стран — их макроэкономическая важность определяется спецификой конкретных стран.

Единообразный подход к рекомендациям по экономической политике. Основной трудностью является поиск баланса между конкурирующими приоритетными задачами и ограниченным пространством для маневра. Во время пандемии государства-члены одновременно задействовали различные инструменты политики (см. график). Это требует их тщательной настройки, а также понимания взаимодополняющих и противоречащих друг другу целей.

Важность различных вопросов зависит от конкретной страны и периода: например, координация мер налогово-бюджетной и структурной политики важна для стран с низким уровнем производительности. Более глубокая интеграция макрофинансового анализа имеет особую важность при накоплении финансовых рисков.

Целостный подход к политике (ЦПП), в котором рассматриваются доступные директивным органам варианты политики и компромиссы, обеспечивает аналитический подход к выбору надлежащего набора мер экономической политики для стран, которые стремятся решить проблемы, связанные с потоками капитала, и лучше справляться с внешними шоками.

Единообразные рекомендации по вопросам экономической политики помогают директивным органам в обсуждении этих компромиссов и налаживании сотрудничества.

Что это означает в практическом плане

Диалог по вопросам экономической политики с государствами-членами Фонда по‑прежнему будет соответствовать требованиям, ободренным Исполнительным советом МВФ. В рамках консультаций в соответствии со Статьей IV по-прежнему будет проводиться комплексная оценка и рассматриваться налогово-бюджетная, денежно-кредитная, внешняя, финансовая и структурная политика.

Доклады станут более целенаправленными и будут более широко включать макрофинансовые аспекты, оценку рисков и планирование на случай непредвиденных обстоятельств, вторичные эффекты и развитие потенциала. Новые технологии и расширение доступности данных помогут модернизировать методы ведения бизнеса и повысить актуальность надзора.

Рекомендации по вопросам экономической политики станут более детальными и учитывающими специфику конкретных стран. Это наиболее актуально для новых и острых вопросов, по которым будет необходим обмен опытом, таким как способы ограничения долговременного экономического ущерба или оказания адресной поддержки компаниям. Еще одним улучшением является обеспечение того, чтобы рекомендации МВФ строились на основании заблаговременного выявления сквозных вопросов экономической политики и извлеченного странами опыта.

Комплексный анализ надзорной деятельности является важным этапом, и еще многое предстоит сделать, чтобы приступить к его практической реализации. Изменения будут постепенными. Несмотря на актуальность приоритетных задач при широком диапазоне дальнейших результатов, существует неопределенность в отношении развития события и могут возникнуть непредвиденные шоки. МВФ — организация, которая постоянно учится: готовность адаптироваться, экспериментировать и переосмысливать является основой предоставления оперативных и эффективных рекомендаций нашим государствам-членам.

Более подробная информация представлена на сайте, посвященном Комплексному анализу надзорной деятельности.

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Фабиан Борнхорст — заместитель начальника Отдела макроэкономической политики в Департаменте стратегии, политики и анализа МВФ. Ранее он, среди прочего, был постоянным представителем МВФ в Бразилии и Боливии, руководителем миссии в Департаменте стран Западного полушария, а также членом надзорных групп по Германии и зоне евро в Европейском департаменте. До поступления на работу в МВФ в 2006 году он был научным сотрудником Института развития зарубежных стран в Министерстве финансов Намибии. Темой его последних исследований было надлежащее бюджетное управление в зоне евро, а также взаимодействие государственного и частного долга в эпизодах сокращения доли заемных средств. Он получил кандидатскую степень Института Европейского университета во Флоренции, Италия.

Чейла Пазарбашолу — директор Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа (СПА) МВФ. В этом качестве она руководит работой по определению стратегического направления деятельности МВФ и разработке, реализации и оценке политики Фонда. Она также курирует взаимодействие МВФ с международными организациями, такими как Группа 20-ти и Организация Объединенных Наций.



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