С. Митин: Мы продолжаем мониторинг проблемных вопросов, возникающих в ходе строительства судов рыбопромыслового флота

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное реализации инвестиционных проектов в этой сфере.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание «О ходе работы по обновлению рыбопромыслового флота».

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Мероприятие состоялось в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2021 г.

Сенатор подчеркнул, что, учитывая масштабность и прорывной характер задач, а также принимая во внимание инвестиционную составляющую проекта, по поручению Председателя Совета Федерации профильным Комитетом осуществляется планомерный парламентский контроль за реализацией инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота.

В ходе совещания его участники рассмотрели ход работы по строительству 43 рыбопромысловых судов (заявочных кампаний 2018–2019 годов) и судов для добычи крабов, а также проблемы, возникающие при строительстве судов, и пути их решения.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Как проинформировал Сергей Митин, строительство 43 судов рыбопромыслового флота ведется шестью судостроительными заводами, расположенными в Европейской части России. На стадии строительства на верфях находятся 32 судна, из них 19 судов спущены на воду. Пока не начато строительство шести (не заложены кили, что соответствует графикам).

Размещены заказы на строительство 35 среднетоннажных судов, предназначенных для добычи крабов на восьми верфях, в том числе 15 судов на 3 верфях Дальнего Востока.

Законодатель напомнил, что в целях стимулирования размещения заказов на строительство краболовных судов на верфях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, принято постановление Правительства РФ, предусматривающее субсидии из федерального бюджета в размере 20 проц. от стоимости строительства судна.

«Совет Федерации мониторит проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства судов рыбопромыслового флота. Они регулярно обсуждаются на парламентских мероприятиях и межведомственных совещаниях», – подчеркнул Сергей Митин.

Кроме того, сообщил парламентарий, сенаторы посетили практически все судостроительные предприятия в целях проработки технологических и организационных вопросов строительства судов, а также для участия в мероприятиях по спуску их на воду и приемке. «Проведенная работа позволила выявить комплекс проблемных вопросов, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота». Среди них: общая ограниченная готовность российских верфей для строительства рыбопромысловых судов, неудовлетворительное финансовое состояние заводов (связанное с долгосрочной банковской задолженностью), отсутствие у верфей собственных конструкторских бюро и как следствие типовых проектов, из которых потенциальные заказчики могли бы выбрать наиболее привлекательный.

Необходимость импортировать необходимые для строительства судов комплектующие, повышает риски срывы сроков строительства, а также создает проблемы с приданием статуса «национальный производитель» ввиду несоответствия требованиям Постановления Правительства РФ

Законодатель обратил внимание на практически полное отсутствие отечественной компонентной базы. «Необходимость импортировать необходимые для строительства судов комплектующие, повышает риски срывы сроков строительства, а также создает проблемы с приданием статуса «национальный производитель» ввиду несоответствия требованиям Постановления Правительства РФ».

Сергей Митин считает также серьезной проблемой недостаточность трудовых ресурсов, отсутствие специалистов соответствующей квалификации на территориях, где расположены верфи.

По его словам, несоблюдение графика строительства судов может привести к увеличению финансовой нагрузки на предприятия рыбохозяйственного комплекса, снижению их привлекательности для инвесторов, замедлению темпов развития рыбной отрасли страны.

В настоящее время, напомнил сенатор, Министерством сельского хозяйства РФ совместно с Росрыболовством проводится работа по подготовке предложений по внесению изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для проведения второго этапа программы инвестиционных квот (выделение из общего объема квот дополнительно 20 проц. на инвестиционные цели).

Реализацию очередного этапа распределения инвестиционных квот планировалось начать с 2023 г. С учетом целесообразности наращивания рыбоперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке в настоящее время прорабатывается решение о возможности начала реализации указанного этапа с 2022 г. В связи с тем, что ввод в эксплуатацию промысловых судов значительно отстает от первоначальных графиков, представляется целесообразным рассматривать вопрос о втором этапе инвестиционных квот после реализации существующих проектов по строительству рыбопромысловых судов.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Росрыболовства, Объединенной судостроительной корпорации, судостроительных компаний, профессионального сообщества.

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