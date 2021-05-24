Т. Кусайко: Изменения порядка профилактического медосмотра детей направлены на своевременное выявление заболеваний

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала опубликованные Министерством здравоохранения России изменения в порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала опубликованные Министерством здравоохранения России изменения в порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

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Сенатор подчеркнула, что все изменения направлены на совершенствование медицинской помощи и своевременное выявление заболеваний, в том числе поражений сердечно-сосудистой системы, органов дыхания у детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

«После перенесенного тяжелого течения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, детям показано проведение пульсоксиметрии для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии, сообщила парламентарий. Это важно для динамического наблюдения за состоянием ребенка и для предотвращения осложнений после перенесенного заболевания, учитывая, что до двадцать процентов от всех переболевших COVID-19 детей при дальнейшем наблюдении нуждаются в контроле за сатурацией», — отметила Татьяна Кусайко.

К тому же, по словам сенатора, в целях снижения смертности от сердечно-сосудистых болезней, детям дополнительно в 12 месяцев и 15 лет будет проводиться эхокардиография, которая вместе с электрокардиограммой позволит более точно оценить функциональное и морфологическое состояние кардиоваскулярной системы.

Законодатель выделила еще одно важное изменение: на один год раньше подростков будут осматривать гинекологи и урологи-андрологи.

«Предполагается проводить такие осмотры специалистами в тринадцать лет вместо четырнадцати, как это происходит сейчас. Целью изменения декретируемого возраста осмотра является своевременная оценки полового развития», — пояснила Татьяна Кусайко.

«Корректировка графика осмотров важна для выявления врожденных аномалий репродуктивных органов, гинекологических заболеваний, патологии молочных желез, и в целом для сохранения репродуктивного здоровья у детей», — заключила сенатор.

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