Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата25.05.2021 00:15

90 лет со дня рождения космонавта Георгия Гречко

Сегодня, 25 мая 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, выдающего летчика-космонавта СССР Георгия Гречко. Георгий Михайлович — ученый, принимавший участие в подготовке и запуске многих советских космических аппаратов и сам трижды побывавший на околоземной орбите.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером, начальником группы ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. 23 мая 1966 года был зачислен в 731-й отдел ЦКБЭМ начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели ЦКБЭМ, а 27 мая 1968 года Приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ.

Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил в январе — феврале 1975 года вместе с Алексеем Губаревым на корабле «Союз-17», посетив орбитальную станцию «Салют-4». Второй полет Г.М. Гречко выполнил с декабря 1977 года по март 1978-го вместе с Ю.В. Романенко на корабле «Союз-26». Экипаж выполнил работы на станции «Салют-6». В свой третий космический полет космонавт отправился в сентябре 1985 года вместе с Владимиром Васютиным и Александром Волковым на корабле «Союз Т-14». Через 8 дней после работы на борту станции «Салют-7» экипаж возвратился на Землю.

За три полета Георгий Гречко провел на орбите 134 суток 21 час 32 минуты 52 секунды и выполнил один выход в открытый космос. За выполненные космические полеты Георгий Михайлович был дважды удостоен высокого звания Героя Советского Союза (в 1975 и 1978 годах). После выполнения первого полета ему было присвоено почетное звание «летчик-космонавт СССР».

Свой опыт, таланты и умения космонавт применил и на Земле. Он занимал должность председателя консультативного органа ООН — Международной Федерации мира и согласия, был президентом Северо-западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ.

Георгий Михайлович являлся почетным доктором Балтийского государственного технического университета в Санкт-Петербурге. Из-под его пера вышли 28 научных публикаций. Космонавт имел множество спортивных достижений: 2 разряд по планеризму, 3 разряд по самолетному спорту, 2 разряд по стрельбе из винтовки и пистолета, 1 разряд по парашютному спорту, — являлся кандидатом в мастера по автомобильному спорту.

Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Георгий Михайлович Гречко скончался 8 апреля 2017 года на 86-м году жизни.

[embedded content]

MIL OSI