Source: Russia – Council of the Federation

Сегодня это одна из важнейших площадок для презентаций новой техники и агротехнологий в сельхозиндустрии, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в рамках поездки в регион принял участие в открытии XXI агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая Нива».

Открытие XXI агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая Нива»

Сенатор отметил, что сегодня это одна из важнейших площадок для презентаций новой техники и агротехнологий в сельхозиндустрии, на которой наглядно демонстрируются, в том числе, достижения агротехнических предприятий Краснодарского края.

Эффективная работа сельскохозяйственной отрасли говорит о том, что российское село сохраняет свою устойчивость и вносит значительный вклад в экономику страны

«Это территория открытого диалога представителей агропромышленного комплекса с властью. В рамках деловой программы выставки обсуждаются и находят решение важнейшие проблемы отрасли, в дискуссиях участвуют руководители министерств и крупных машиностроительных заводов», — сказал Алексей Кондратенко. По его словам, формат экспозиции обеспечивает участникам высокую отдачу от презентаций своей продукции.

Алексей Кондратенко в рамках поездки в регион принял участие в открытии XXI агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая Нива»

«Эффективная работа сельскохозяйственной отрасли говорит о том, что российское село сохраняет свою устойчивость и вносит значительный вклад в экономику страны», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI